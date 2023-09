IT sektor u Mostaru kao primjer uspješnog povezivanja univerziteta i prakse

Danas je radno u uredu BreakPointa, IT kompanije u Mostaru. Nakon pet godina postojanja, mladi ljudi koji su proizašli iz lokalnog obrazovnog sistema, danas pišu uspješnu priču o talentu koji Bosna i Hercegovina ima u ovom sektoru. Razgovarali smo sa Admirom Šehidićem, direktorom kompanije, o perspektivama IT sektora u našoj zemlji na osnovu njihove uspješne priče.



- Pokretački tim, ujedinila je zajednička vizija o razvoju vlastitog rješenja koje će pomoći univerzitetskim ustanovama u administraciji, internim i eksternim procesima. Osnivači BreakPointa dolaze iz edukacijske pozadine: to su asistenti, profesori, magistri i doktori nauka u IT industriji, odnosno članovi nastavnog osoblja na srodnim fakultetima. Uspjeh prvog rješenja, rađanje novih ideja i potreba za upošljavanjem su doveli do odluke o formalnom osnivanju kompanije BreakPoint - pojašnjava Šehidić.

Veliki broj regionalnih klijenata

Od 2018. godine događaju se brojne promjene, pa tako BreakPoint sklapa prva velika partnerstva, ulazi u nove industrije i tržišta uključujući ugostiteljski (HoReCa – Hotels, Restaurants and Cafes) i maloprodajni sektor, na kojem su polju razvijena četiri kompleksna interna rješenja koja koristi preko 1000 objekata u regionu.

- Dolazak pandemije 2020. godine je bio šok za poslovanje. BreakPoint se u tom trenutku odlučio fokusirati na softver za obrazovanje. Distribucija rješenja eUniversity i eŠkola je standard i uslove u kompaniji održala na zavidnom nivou tokom ove globalne krize. 2021. BreakPoint širi svoju strategiju na inostrano tržište te kreira prilike da kroz outsourcing usluga učestvuje na projektima unutar raznih industrija. Ovim pristupom je iskustvo developera u kolektivu sve više raslo, jer su kao članovi timova kreirali rješenja vezana za transport, finansije, veterinu, menadžment resursa, dijeljenje sadržaja i mnoga nova i zanimljiva polja sa rastućim trendom digitalizacije - dodaje Šehidić.

Zdrava komunikacija i transparentna saradnja

Osim kompletnog procesa dizajna, specifikacije, razvoja i implementacije web, desktop i mobilnih rješenja, BreakPoint svojim klijentima nudi i održavanje, konsultacije te obuku korisnika ukoliko je potrebno.

- Funkiconišemo na temelju zdrave komunikacije i transparentne saradnje, gdje partneri u svakom trenutku mogu evaluirati naše uposlenike, rad na projektu, predložiti drugačiji pristup. Tokom poslovanja, posebno smo se specijalizirali za projekte u oblasti prodaje i logistike, pri čemu se najčešće javlja potreba za softverom koji olakšava e-trgovinu, POS (Point of Sale) transakcije u izravnoj kupovini, upravljanje resursima: materijalnim, finansijskim i ljudskim, transport, praćenje i skladištenje pošiljki i slične operacije - pojašnjava Šehidić.

BreakPoint tim danas okuplja mlade talente iz cijele Bosne i Hercegovine.

Povezanost sa obrazovnim institucijama

- Ono što je interesantno i specifično upravo za BreakPoint je posebna politika izgradnje kadrova, a to mu omogućava strateška povezanost sa obrazovnim institucijama. Uskom saradnjom sa nastavnim osobljem i zahvaljujući njihovim preporukama, otvara se prilika zapošljavanja kompetentnih mladih kadrova, visoko obrazovanih u sferi IT-a, koji su tokom školovanja iskazali odgovornost, kreativnost, trud i uspjeh. Na taj način smo ja, i mnogo drugih kolega postali dragocjen dio tima, koji trenutno broji oko 40 osoba - upućuje menadžerica za razvoj i marketing, Sara Kljajić.

U periodu od narednih 5 do 10 godina IT sektor u BiH mora obogatiti svoje iskustvo kroz implementaciju inovativnih AI i ML modela unutar razvoja softvera, kao i poboljšati svoju ekspertizu istražujući nove pristupe u kontekstu upravljanja ogromnom količinom podataka sa kojom se susreću savremene kompanje. U saradnji sa USAID projektom „Diaspora Invest“, zaposlenici BreakPointa su prošli nekoliko treninga sa mentorima iz bosanskohercegovačke dijaspore.

Povezanost sa dijasporom

- BreakPoint iz sveg srca vjeruje u partnerstva. Kako lokalna, tako i naročito ona sa našom dijasporom. Osobe iz dijaspore posjeduju vrijedne vještine, znanja i najvažnije, umijeće umrežavanja i korištenja postojećih kontakata. Oni, za razliku od stranaca, imaju povjerenje u lokalne pružatelje usluga ili proizvođače, jer svjedoče raznim uspjesima koji su se izrodili u BiH, a često nisu odijeknuli u svijetu - pojašnjava Šehidić.

Kako mladi ljudi vide rad u IT sektoru u Mostaru? Zaposlenici u ovoj industriji vjeruju da dobra atmosfera i kompanije koje ohrabruju učenje i razmjenu znanja donose mnogo za novu generaciju.

- Svi nadležni kao i ostali zaposleni u kompaniji su u svakom momentu spremni izaći u susret i pomoći, bez obzira kakav problem da je u pitanju. Vlada zanimljiva, opuštena i uvijek vesela radna atmosfera, bez obzira na sve prepreke koje se nađu na putu. Osjetim da druge kolege slušaju i uvažavaju mišljenje i prijedloge za moguća rješenja nepovoljnih situacija - dodaje Omar Lapo, lead software inžinjer.

Okruženje u kojem mladi ne odlaze

- Ja sam se već u prvih nekoliko mjeseci, upravo zbog svih druženja i neformalnih razgovora sa ekipom, osjećala kao da sam tu već deset godina. Bila mi je od presudne važnosti reakcija drugih u situacijama u kojima mi je bila potrebna pomoć i savjet, a to je i ono što me je zaista oduševilo - nadovezuje se Anisa Mehremić, full-stack developer.

- Dijaspora ima ogromnu snagu koju može uložiti da pomogne Bosni i Hercegovini u kreiranju okruženja iz kojeg mi mladi ne odlazimo, već pronalazimo kvalitetne i motivišuće prilike, što je u IT industriji već slučaj - smatra Sara Kljajić, koja se zalaže ostanak mladih u BiH.

- Mostar postaje polako središte IT industrije, gdje naše kompanije komuniciraju aktivno i uspješno sa američkim i evropskim tržištem. Najvažnije na tom putu je da zadržavamo naše mlade talente, da imamo jasnu poveznicu IT sektora i obrazovanja, te da iskoristimo veze koje dijaspora nudi – kako bismo pristupili novim tržištima i preuzeli najbolje prakse iz svijeta - zaključuje na kraju priče direktor Šehidić.