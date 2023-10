Izjava zagrebačke studentice o Aleksandri Prijović je hit: Nama nije bitno iz koje zemlje glazba dolazi

- O ukusima se ne raspravlja i to je to. Mislim da nama mladima ne predstavlja problem što je to srpska glazba. Većina srpskih pjevača koje mi slušamo došla je do tridesetih godina, znači ni oni nisu zapravo proživjeli rat i mislim da smo to ostavili po strani i da je za nas muzika - muzika, nebitno ih koje zemlje dolazi - rekla je studentica.

- Dakle, vi niste izdajnici Hrvatske? - pokušao je biti šaljiv Šimleša.

"Bar mi mislimo da nismo", zaključila je Petra.