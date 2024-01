Romilda Ćutuk u svom studiju "L'amore dress" pravi čuda: Znala sam ustati ujutro u četiri sata kako bih završila narudžbe

Romilda Ćutuk je mlada majka troje djece, a ljubav prema modi pretvorila je u uspješan biznis, a svojim primjerom pokazala je kako put od ideje do realizacije može biti uspješan ako svakodnevno ulažete u posao koji volite. Naime, Romilda je vlasnica modnog studija „L'amore dress“ u kojem pravi čuda i najljepše modne komade koje žene s ponosom nose, a jedinstven je primjer kako kreativni ljudi u BiH mogu uspjeti u vlastitom biznisu. Razvijen posao Šta biste posebno izdvojili o sebi? - Ono što bih stavila na prvo mjesto kada me ljudi pitaju da kažem nešto o sebi jeste to da sam majka troje predivne djece i to je najveća titula koju ću ikada dobiti. Iako sam po struci profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, životni put me odveo na sasvim drugu stranu te sam ljubav prema modi pretvorila u sad već dobro razvijen posao. Kako ste došli na ideju da pokrenete biznis i kako je sve počelo? - Prvi tečaj krojenja i šivanja sam upisala bez ikakve ideje da ću ikada pokrenuti privatni biznis, već iz čiste ljubavi i želje da sama sebi i svojim djevojčicama skrojim i sašijem iste odjevne predmete. Budući da sam djevojčice od malena oblačila isto, sada kada su malo porasle, same biraju što će odjenuti i uvijek to mora biti isto. Tu sam često nailazila na poteškoće jer mi je bilo teško naći iste stvari u istim veličinama i tu se rodila ideja da upišem tečaj krojenja i šivanja. Prve haljinice koje sam sašila za svoje djevojčice ostavile su ih bez daha, a njihov ponos kada kažu mama mi šila, moja je najveća plaća.

Romilda sa suprugom i djecom . Instagram Romilda sa suprugom i djecom . Instagram

Da li ste nekada na svom putu ka uspjehu imali neke momente koji su posebno utjecali na Vas? - Nasreću, padova još nije bilo, a prve svoje uspjehe dugujem svome gradu koji mi je zajedno sa USAID BiH pomogao da na samomu početku otvorim vlastiti obrt i osiguram si mašine i opremu koji su mi potrebni. Nakon toga, uspjesi su se nizali jedan za drugim. Otvaranje moga salona bilo je i medijski popraćeno od strane gradskog portala te mi je omogućilo da dođem do većeg broja klijenata. Nakon toga, od grada sam dobila priliku da sudjelujem na Međunardnom sajmu gospodarstva u Mostaru koje je uvelike pridonijelo mome biznisu i donijelo mi dosta novih klijenata iz Mostara i okolice. U maju ove godine sam bila pozvana na Next level business konferenciju koja se održavala u Sarajevu od strane Invision Consulting tima, a koju su mi omogućili USAID BiH. Radionica mi je pomogla da pozicioniram svoj biznis i dignem ga na jedan veći nivo. Povjerenje klijenata Koji dizajn zahtijeva najviše pažnje, a na koji ste najponosniji? - Ono što mi zahtijeva najviše pažnje su zasigurno vjenčanice. Iako sam na samomu početku, već sam imala priliku sašiti tri vjenčanice i jako sam ponosna što su me cure prepoznale kao nekoga kome mogu povjeriti tako važan zadatak. Ono na što sam najviše ponosna u ovome poslu je moj stil koji žene prepoznaju te mi je dosta njih reklo da su birale mene baš zbog njega, uvijek volim drugačije stvari i trudim se da svaka haljina bude barem malo drugačija. Ono što bih istakla kao moj zaštitni znak to je perje koje je obilježilo ovu sezonu. Cure su već počele prepoznavati moj rad te mi klijentice često šalju poruke kako su ih pitali je li to L’amore haljina. Da li je teško uspjeti u BiH? - Ako nisi uporan i ne guraš sam sebe kada ti je teško i kada si umoran od svega, teško je uspjeti u bilo kojoj državi. Da li ste imali neku podršku prilikom pokretanja biznisa? - Kako sam već navela, veliku podršku sam dobila od svoga grada Ljubuškog i neizmjerno sam zahvalna za sve što su mi dosad omogućili. Nije lako u današnje vrijeme započeti svoj biznis jer su cijene svega što ti treba otišle previsoko, ali uz poticaj koji sam dobila, omogućila sam sebi skupu i kvalitetnu opremu koja je potrebna da bih počela s radom. Rad i trud Ko je Vaša najveća podrška? - Svaka zadovoljna klijentica samo je još veća motivacija da radim to što volim. Ipak, najveća motivacija su moje male djevojčice koje već sada govore da kad narastu žele biti kao mama i raditi u maminoj radnji. Slobodna sam reći da sam zbog njih počela šiti te da me i dalje motiviraju da radim to što radim te da im svojim primjerom pokažem da se rad i trud uvijek isplate te kada izabereš raditi ono što voliš, nema te prepreke koja će stati na tvom putu ka uspjehu.

L’amore haljina . Instagram L’amore haljina . Instagram