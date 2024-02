Šok za putnike: Otkazani letovi iz Tuzle, šta se dešava s avionom

Aviokompanija Lumiwings otkazala je sve današnje letove sa tuzlanskog aerodroma, piše BiznisInfo.ba. Riječ je o letovima za koji su već bile prodate karte.

Nema zvaničnog obrazloženja zbog čega su letovi otkazani niti da li ovo znači da se kompanije povukla s aerodroma.

U javnosti su se pojavile nezvanične informacije da je avion poslan na održavanje te da će se vratiti u Tuzlu i nastaviti s letovima.

No, bez obzira na to je li to istina ili ne, svakako se radi o velikoj neozbiljnosti grčke aviokompanije.

Kompanija je svakako imala problema sa slabom prodajom karata nakon što je u decembru pokrenula letove iz Tuzle ka nekoliko evropskih destinacija.

Jedan od razloga za to je i što su letjeli na sporedne, nepoznate aerodrome.

Nakon ovoga, sigurno će dodatno izgubiti povjerenje putnika pa će prodaja karata ići još lošije.