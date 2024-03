Turizam je grana koja je preporodila grad: Sarajlije su zbog turista postale bogatije

Sarajevo postaje sve atraktivnija turistička destinacija na mapi svijeta, a to potvrđuju i podaci koji ukazuju da je 2023. bila najbolja turistička godina ikada, kada je registriran 1.621.831 turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

U periodu od 29. decembra 2023. do 2. januara 2024. godine Kanton Sarajevo je posjetilo 13.529 turista, što je u odnosu na prošlu godinu (kada ih je zabilježeno 11.264) više za 20,1 posto.

- Sve ovo što radimo se osjeti i vidi, pogotovo među hotelijerima, institucijama kulture, muzejima... Ove godine ćemo se pozabaviti projektom „Sarajevo City Card“, njenom prodajom i promocijom, jer ona je svojevrsni vodič koji nudimo turistima kada dođu u Sarajevo. Ona je tzv. turistički vodič za javni gradski prijevoz i najznačajnije institucije, muzeje, sinagoge... - istakao je Fazlagić.

Povratna informacija

Kada je riječ o zaradi od turizma, Fazlagić ističe da je u prvoj polovini prošle godine zarada iznosila milijardu KM, dok je polovinu novca doprinijelo Sarajevo.

- Od hotelijera, restorana pa do muzeja imamo pozitivnu povratnu informaciju. Kulturno-umjetničko društvo „Baščaršija“ ima mnogo posjetilaca, a priprema i kalendar dešavanja, koncerata i izvedbi koje će biti dostupne šest mjeseci ranije - kazao je Fazlagić.

Dodaje da je posjećenost sve veća iz mjeseca u mjesec.

- Ministarstvo saobraćaja radi punom parom i to je bitan segment. Javni gradski prijevoz je nešto što smo toliko godina čekali i dočekali, da Sarajevo liči na pravu metropolu, kako mu i dolikuje. Apeliramo na lokalne i kantonalne vlasti za poboljšanje čistoće toaleta, to su neke stvari koje se mogu popraviti odmah, ali su izuzetno bitne. Sigurnost je nešto što trebamo pohvaliti, Sarajevo je jedan od najsigurnijih gradova u Evropi i naša policija radi dobar posao - dodao je on.

Evropske metropole

Sarajevo je u posljednjih nekoliko mjeseci doživjelo renesansu kada je riječ o povezivanju s važnim evropskim, ali i svjetskim destinacijama koje će zasigurno dovesti veći broj turista u glavni grad.

- Nove aviolinije kreću za mjesec i tada će se pokazati pravi rezultati i benefiti. Mislim da bi ova godina trebala biti potpuni oporavak od pandemije te da će postaviti druge rekorde i standarde - kazao nam je Fazlagić.