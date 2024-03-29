Nakon lanjskih pozitivnih trendova velika očekivanja: Ove godine padaju turistički rekordi

- Što se tiče dolazaka i noćenja gostiju, prema svim pokazateljima, a i u razgovorima s hotelijerima, turističkim agencijama, iznajmljivačima i drugima, dakle, prema najavama koje sada imamo, očekivanja su takva da će ova godina biti bolja od prošle. Iako ne volim govoriti o brojevima, procjene su takve da se očekuje rast broja noćenja za najmanje pet posto, a moguće i 10 posto - kazao nam je Anđelko Maslać, v. d. direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Štaviše, očekivanja turističkih radnika su takva da se svake godine nadaju novim rekordima. Svojevrsni test bit će predstojeći blagdani, budući da je Uskrs, pogotovo u Hercegovini, označavao prvi turistički udarni val.

Nakon uspješne prošle godine, kada su turisti ostvarili 18 posto dolazaka i više od 13 posto noćenja nego 2022. godine, ali i pozitivnih trendova s početkom 2024., očekivanja turističkih radnika su izrazito optimistična za predstojeću sezonu.

Zajedno s partnerima iz drugih dijelova BiH, svoju turističku ponudu su predstavili na brojnim sajmovima, od Beograda, do Beča i Berlina.

- Definitivno, iskazan je ogroman interes za cijelom BiH, a posebno za Hercegovinom, i mi smo predstavili ono najbolje što nudimo - dodao je Maslać.

Zračne linije

U prilog dobrim trendovima idu i zračne linije, posebno kada je riječ o Aerodromu Mostar, koji se počeo lagano uspravljati nakon što je godinama bio na samom dnu po broju putnika i letova. Tako će od aprila biti uspostavljeni letovi za Rim, Veronu, Bari i Minhen, ali i Beograd.

Inače, zbog izmjena i dopuna Zakona o turizmu u HNK, prije dvije godine je vraćena mogućnost općinama i gradovima da osnuju svoje turističke zajednice. Nakon zatišja, u posljednje vrijeme su uslijedile brojne aktivnosti po tom pitanju, pa su osnovane turističke zajednice Grada Mostara te općina Neum i Čitluk.

Novi sadržaji

Semir Temim, dugogodišnji turistički radnik i zamjenik direktora Turističke zajednice HNK, rekao nam je da ne postoji mjesto u HNK koje prošle godine nije zabilježilo veći turistički promet.

- Za ovu godinu je poboljšana turistička ponuda, kreirani su brojni zanimljivi sadržaji i vjerujem da će rezultati biti fantastični, ako se ne dogodi, a nadamo se da neće, neki potres na svjetskoj sceni - naveo je Temim.