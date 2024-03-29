Nakon lanjskih pozitivnih trendova velika očekivanja: Ove godine padaju turistički rekordi

Nakon uspješne prošle godine, kada su turisti ostvarili 18 posto dolazaka i više od 13 posto noćenja nego 2022. godine, ali i pozitivnih trendova s početkom 2024., očekivanja turističkih radnika su izrazito optimistična za predstojeću sezonu.
Štaviše, očekivanja turističkih radnika su takva da se svake godine nadaju novim rekordima. Svojevrsni test bit će predstojeći blagdani, budući da je Uskrs, pogotovo u Hercegovini, označavao prvi turistički udarni val.
Brojni sajmovi
- Što se tiče dolazaka i noćenja gostiju, prema svim pokazateljima, a i u razgovorima s hotelijerima, turističkim agencijama, iznajmljivačima i drugima, dakle, prema najavama koje sada imamo, očekivanja su takva da će ova godina biti bolja od prošle. Iako ne volim govoriti o brojevima, procjene su takve da se očekuje rast broja noćenja za najmanje pet posto, a moguće i 10 posto - kazao nam je Anđelko Maslać, v. d. direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Zajedno s partnerima iz drugih dijelova BiH, svoju turističku ponudu su predstavili na brojnim sajmovima, od Beograda, do Beča i Berlina.
- Definitivno, iskazan je ogroman interes za cijelom BiH, a posebno za Hercegovinom, i mi smo predstavili ono najbolje što nudimo - dodao je Maslać.
Zračne linije
U prilog dobrim trendovima idu i zračne linije, posebno kada je riječ o Aerodromu Mostar, koji se počeo lagano uspravljati nakon što je godinama bio na samom dnu po broju putnika i letova. Tako će od aprila biti uspostavljeni letovi za Rim, Veronu, Bari i Minhen, ali i Beograd.
Inače, zbog izmjena i dopuna Zakona o turizmu u HNK, prije dvije godine je vraćena mogućnost općinama i gradovima da osnuju svoje turističke zajednice. Nakon zatišja, u posljednje vrijeme su uslijedile brojne aktivnosti po tom pitanju, pa su osnovane turističke zajednice Grada Mostara te općina Neum i Čitluk.
Novi sadržaji
Semir Temim, dugogodišnji turistički radnik i zamjenik direktora Turističke zajednice HNK, rekao nam je da ne postoji mjesto u HNK koje prošle godine nije zabilježilo veći turistički promet.
- Za ovu godinu je poboljšana turistička ponuda, kreirani su brojni zanimljivi sadržaji i vjerujem da će rezultati biti fantastični, ako se ne dogodi, a nadamo se da neće, neki potres na svjetskoj sceni - naveo je Temim.