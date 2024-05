Izgradnja željeznica i digitalizacija u fokusu drugog dana 13. Sarajevo Business Foruma

Uvodnim izlaganjem ministra komunikacija i prometa BiH, Edina Forte, započeo je drugi dan Sarajevo Business Foruma. Forto je istakao da su željeznička infrastruktura i povezanost za održivu budućnost, ključne inicijative i projekti unapređenja sektora željezničkog transporta u BiH.



“Sada smo na samom vrhuncu investicija u autoceste, koridor se završava, neki dijelovi će se ponovno početi graditi i privesti kraju. Šta je sljedeće? Bez razmišljanja to su željeznice. To može u potpunosti transformirati ekonomiju BiH i ne trebamo ići daleko da vidimo šta to znači za našu zemlju. Imamo u susjedstvu, u Srbiji ili Hrvatskoj, kao primjer šta može napraviti moderna infrastruktura za cijelu ekonomiju i naše građane. Moj zadatak je da ovo realiziramo i da pokažemo Vladama da se ne trebaju bojati velikih računa koji dolaze s ovim investicijama, već da pokušaju vidjeti potencijale i koristi koje donose za našu ekonomiju i građane. Moramo pokazati vama, investitorima, da krenete hrabro u investicije u željezničku infrastrukturu. U narednim danima potpisat ćemo sa Srbijom međunarodni sporazum o zajedničkom ulaganju u željeznički koridor koji će biti prvi takav dogovor integrisanja regije koja je dugo u stagnaciji. Željeznički sektor je sljedeći veliki investicijski ciklus u BiH“, kazao je Forto u svom uvodnom govoru.

Prvi panel: Željeznička infrastruktura i povezanost za održivu budućnost

Panel, koji je moderirala Manuela Naessl iz Evropske banke za obnovu i razvoj, okupio je ključne stručnjake i zvaničnike, uključujući Edina Fortu, Milana Gajića iz ERG International Limited UK, Arnauda Dauphina iz AFD Regionalnog ureda za Zapadni Balkan, Svetlanu Vukanović iz Svjetske banke, Stefano Ellero iz Delegacije EU u BiH i Mateja Zakonjšeka iz Transport Community.

Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH je naglasio:

"BiH je na vrhuncu investicija u autoceste, a sljedeći veliki investicijski ciklus će biti u željeznice. Potrebni su modeli finansiranja i politička volja za realizaciju ovih projekata, što će biti ključni korak za ekonomiju."

Svetlana Vukanović, Senior Transport Specialist World Bank je kazala da je povezivost u regiji veoma važna, a posebno željeznica.

„Željeznica je bitna zbog zelenog plana i otpornosti lanaca snabdijevanja. Postoji prostor za investicije u željeznički sistem, te želimo imati efikasan prevoz roba, usluga i ljudi. Održavanje je ključno i moramo osigurati adekvatne resurse za to.“

Milan Gajić, Regional Director for CEE, ERG International Limited UK je naglasio da javnoprivatna partnerstva su ključna za finansiranje željezničkih projekata.

„Privatni i operativni partneri trebaju dijeliti odgovornosti za finansiranje, održavanje i izgradnju", kazao je Gajić.

Arnaud Dauphin, direktor AFD Regional Office for the Western Balkans je spomenuo veliki potencijal koji ima BiH:

"Mi podržavamo projekte usklađene s Pariškim sporazumom. BiH ima veliki potencijal za prevoz tereta i putnika. Ključna je politička volja i tehničko znanje za realizaciju ovih projekata."

Stefano Ellero, šef Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH je rekao da Zapadni Balkan ima veliku priliku:

"Plan za rast je velika ponuda za Zapadni Balkan, s 6 milijardi eura na raspolaganju. Imamo 5 miliona eura bespovratnih sredstava za poticanje investicija, ali potrebna je politička volja i angažiranost za privlačenje ovih sredstava.“

Matej Zakonjšek, Director at Permanent Secretariat Transport Community je naglasio da je 80% investicija u transport na Zapadnom Balkanu bilo usmjereno na ceste.

„Potrebne su reforme za modernizaciju željezničke infrastrukture i povezivanje regije," istakao je Zakonjšek.

Na kraju panela moderatorica Manuela Naessl je zaključila da su željeznice budućnost.

"Postoji mnogo opcija za finansiranje i ogroman potencijal za putnike i transport robe. Potrebna je politička podrška i angažman za ostvarenje ovih ciljeva“.

Ovaj panel završio je snažnom porukom o važnosti ulaganja u željezničku infrastrukturu kao ključnog koraka za ekonomski razvoj i povezivanje regije.

Drugi panel: Struktuirano i sustavno rješenje digitalnog napretka

Drugi panel Sarajevo Business Foruma, pod nazivom "Digitalna transformacija," moderirala je Aida Soko iz Delegacije Evropske unije u BiH. Učesnici panela su bili ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, savjetnica za EU fondove u kabinetu direktora IDDEEA Emina Zejnilović Zebić, državna sekretarka Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije Dr. Aida Kamišalić Latifić, VD generalnog direktora BH Telecom-a Amel Kovačević, Vice President of Operations Authority Partners Amina Karić i zamjenik generalnog direktora Kuveyt Turk Bank Ahmet Albayrak.

Panel je započeo uvodnim izlaganjem o BiH pristupu programu Digitalna Eropa, vrijednom 7,5 milijardi eura, koji osigurava strateško finansiranje projekata u digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti, naprednim digitalnim vještinama i osigurava široku upotrebu digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Učesnici su na primjerima ratifikacije ovog programa od strane Republike Slovenije ostvarili uvid u glavne izazove i načine izbjegavanja prepreka, s ciljem korisnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Moderatorica panela dr. Aida Soko, savjetnica Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini je istaknula da je saradnja ključna za digitalnu transformaciju i da se ona tiče svih sektora.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto istakao je da BiH iako je 2006. godine krenula u regulisanje zakonodavstva koje predviđa digitalno potpisivanje, nažalost nije uradila mnogo.

„Moj zadatak je da digitalna transformacija ne bude fraza poput 'smart city' ili 'green energy' koju niko ne razumije. Digitalna transformacija mora ići u smjeru građana i firmi, da konkretno imaju koristi od toga. U ovoj ranoj fazi naše digitalne transformacije zahtijevamo da se izoluju vidljivi procesi koji smetaju građanima i firmama, poput CIPS potvrda i jednostavnih servisa koje će Vlada pružiti. To trenutno nemamo i to je nešto što trebamo hitno razvijati. Digitalna transformacija tek počinje“.

Amel Kovačević, v.d. generalnog direktora BH Telecoma je naglasio da je BH Telecom vodeći telekom operator u BiH i ima ulogu lidera u procesu digitalne transformacije u našoj zemlji.

„BH Telecom kao društveno-odgovorna korporacija ima odgovornost da bude vodeći digitalni integrator društva u BiH. Ulažemo u infrastrukturu za razvoj digitalnog društva i pružamo digitalne servise, te podržavamo male biznise kroz projekt BH TechLab. Naš cilj je osigurati vrhunsko korisničko iskustvo i ostati prvi izbor korisnika na tržištu digitalnih rješenja i usluga. U narednom periodu, značajna sredstva ćemo investirati u povezivanje poslovnih ljudi, korporacija i ustanova najkvalitetnijim digitalnim širokopojasnim internetom“.

Kovačević je posebno istakao projekt BH TechLab BH Telecoma, koji pruža podršku malim biznisima.

Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka Ministarstva za digitalnu transformaciju Republike Slovenije je čestitala BiH na pristupanju programu Digitalna Evropa te naglasila da su se u Sloveniji suočili s izazovom razvoja digitalnih vještina i da su se fokusirali na infrastrukturu i nove digitalne usluge.

„Ključno je uložiti sredstva u edukaciju stanovništva kako bi mogli koristiti usluge i zaštititi se od prevara", kazala je ona.

Amina Karić, Vice President of Operations, Authority Partners je kazala da naša zemlja ima veoma uspješnu i snažnu IT industriju.

„Naše djelovanje vodi BiH na putu digitalne transformacije, a naš glavni prioritet je edukacija. Mi ne čekamo da se okruženje promijeni, nego ga sami mijenjamo".

Dr. Emina Zejnilović Zebić, savjetnica direktora IDDEEA je podsjetila da je BiH na samom početku dugog puta, a da će njihova uloga u digitalnoj transformaciji biti ključna.

„Posljednjih mjeseci radili smo na procesu digitalnog potpisa, ali to nema smisla ako druge institucije i pravni subjekti ne omoguće korištenje alata koje mi kreiramo. Sarađivali smo s bankarskim sektorom i nekoliko opština kako bi digitalna transformacija zaživjela. Očekujemo da će doći do neslaganja u zakonskom okviru, ali ćemo se prilagoditi evropskim standardima. Na kraju tog puta čeka nas nagrada u svim sektorima, što će omogućiti pravu digitalnu transformaciju“.

Dr.R Ahmet Albayrak, zamjenik generalnog direktora Kuveyt Turk Bank je naglasio da povezanost i pristupačnost donose efikasnost.

„Banke, kao društvene platforme koje povezuju različite aktere, pružaju tu povezanost i pristupačnost. Privatno-javno partnerstvo je od ključne važnosti u procesu digitalne transformacije. Tokom pandemije, 2021. godine, naša vlada je dozvolila potpuno digitalno integrisanje klijenata, omogućujući bankama da prihvataju pozive i provjeravaju lične dokumente putem digitalnog poziva. Sada imamo oko 300.000 klijenata koji ne dolaze u poslovnice. Ovakva inicijativa vlade i tijela za nadgledanje rada banaka pokazuje koliko smo međusobno zavisni i koliko možemo postići zajedno", kazao je Albayrak.

Na panelu je zaključeno da je digitalna transformacija krucijalna za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine, te da su potrebni konkretni koraci i strateška ulaganja kako bi se ostvarili željeni ciljevi.

Planiran je Panel "Perspektive razvoja turizma”

Za sami završetak ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Business Foruma, u saradnji sa USAID Projektom razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) planiran je Panel "Perspektive razvoja turizma”, uz moderaciju Azre Džigal, s posebnim osvrtom na turizam i franšize.

Tokom dva dana trajanja Forum je posjetilo više od 1000 učesnika iz više od 40 zemalja svijeta i više od 200 akreditovanih novinara.

