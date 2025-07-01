AS Holding postao većinski vlasnik Bosnalijeka

Grupacija AS Holding postala je najveći pojedinačni vlasnik kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, nakon što je uspješno okončan proces preuzimanja i stečeno više od 37 posto dionica.

Time je AS Holding ostvario odlučujući uticaj u najvećoj farmaceutskoj kompaniji u Bosni i Hercegovini.

- Bosnalijek je kompanija izgrađena na povjerenju, znanju i kvalitetu. Naš cilj je da u potpunosti podržimo njen dalji razvoj kroz stabilnost, odgovoran odnos prema tržištima i partnerima. Ovo nije samo poslovna odluka - ovo je strateški korak u kojem želimo potvrditi da domaće kompanije mogu graditi snažne i konkurentne sisteme na evropskom tržištu - izjavio je Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga.

Bosnalijek trenutno posluje na više od 20 međunarodnih tržišta, s predstavništvima i podružnicama u regiji i Evropskoj uniji. Njegov portfelj uključuje brojne lijekove,brendove i licence, a kompanija raspolaže i vlastitim istraživačko-razvojnim kapacitetima.

Akvizicija Bosnalijeka predstavlja jednu od najznačajnijih transakcija u domaćem privrednom sektoru u posljednjoj deceniji, a njen značaj ogleda se i u poruci koju šalje - da domaći investitori preuzimaju odgovornost za ključne industrijske grane, ulažu u njihovu održivost i otvaraju prostor za dugoročni razvoj. AS Holding ostaje posvećen principima održivog rasta, transparentnosti i društvene odgovornosti, te vjeruje da je upravo Bosnalijek simbol potencijala koji Bosna i Hercegovina ima u industrijama sa visokom dodanom vrijednošću.

- Uvjereni smo da će sinergija između Bosnalijeka i AS Holdinga doprinijeti razvoju snažnijeg domaćeg farmaceutskog sektora, ali i širem prepoznavanju bosanskohercegovačkog znanja i proizvoda na međunarodnom tržištu - istakla je Zana Džubur, PR AS Holdinga.