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OKONČAN PROCES

AS Holding postao većinski vlasnik Bosnalijeka

Naš cilj je da u potpunosti podržimo njen dalji razvoj kroz stabilnost, izjavio je Rusmir Hrvić

AS Holding i Bosnalijek. Facebook

A. O.

1.7.2025

Grupacija AS Holding postala je najveći pojedinačni vlasnik kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, nakon što je uspješno okončan proces preuzimanja i stečeno više od 37 posto dionica.

Time je AS Holding ostvario odlučujući uticaj u najvećoj farmaceutskoj kompaniji u Bosni i Hercegovini.

- Bosnalijek je kompanija izgrađena na povjerenju, znanju i kvalitetu. Naš cilj je da u potpunosti podržimo njen dalji razvoj kroz stabilnost, odgovoran odnos prema tržištima i partnerima. Ovo nije samo poslovna odluka - ovo je strateški korak u kojem želimo potvrditi da domaće kompanije mogu graditi snažne i konkurentne sisteme na evropskom tržištu - izjavio je Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga.

Bosnalijek trenutno posluje na više od 20 međunarodnih tržišta, s predstavništvima i podružnicama u regiji i Evropskoj uniji. Njegov portfelj uključuje brojne lijekove,brendove i licence, a kompanija raspolaže i vlastitim istraživačko-razvojnim kapacitetima.

Akvizicija Bosnalijeka predstavlja jednu od najznačajnijih transakcija u domaćem privrednom sektoru u posljednjoj deceniji, a njen značaj ogleda se i u poruci koju šalje - da domaći investitori preuzimaju odgovornost za ključne industrijske grane, ulažu u njihovu održivost i otvaraju prostor za dugoročni razvoj. AS Holding ostaje posvećen principima održivog rasta, transparentnosti i društvene odgovornosti, te vjeruje da je upravo Bosnalijek simbol potencijala koji Bosna i Hercegovina ima u industrijama sa visokom dodanom vrijednošću.

- Uvjereni smo da će sinergija između Bosnalijeka i AS Holdinga doprinijeti razvoju snažnijeg domaćeg farmaceutskog sektora, ali i širem prepoznavanju bosanskohercegovačkog znanja i proizvoda na međunarodnom tržištu - istakla je Zana Džubur, PR AS Holdinga.

# BIZNIS
# RUSMIR HRVIĆ
# AS HOLDING
# BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
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