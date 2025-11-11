POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tri osobe povrijeđene u nesreći kod Lukavca

Svi pacijenti su svjesni i komunikativni, rekla nam je Aščerić-Mujedinović

Intervenisala policija. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

11.11.2025

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na magistralnoj cesti M-4 u mjestu Sižje (Lukavac-Orahovica Donja).

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, saobraćaj je odblokiran.

- Za sada tri lica imaju lakše tjelesne povrede. Još nije završen medicinski tretman. Učestvovala su dva vozila – rečeno je za „Avaz“.

Kako je za portal „Avaza“ potvrdila portparolka UKC Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović, troje povrijeđenih je trenutno u prijemnoj ambulanti Klinike za hirurgiju. 

- U toku je dijagnostička obrada. Svi pacijenti su svjesni i komunikativni - rekla nam je Aščerić-Mujedinović.

# MUP TK
# SIŽJE
# LUKAVAC-ORAHOVICA DONJA
