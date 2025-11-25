Akcija SIPA-e: Na području Bihaća uhapšeno šest osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzornim Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bihaća pretresli stambene, pomoćne objekte i pokretne stvari, na tri lokacije.

U pretresima su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje lica” i “Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela "krijumčarenje migranata" propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Slobode je lišeno šest lica, od čega su četiri lica državljani Pakistana a dva lica su državljani Bosne i Hercegovine. Lica lišena slobode su nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Državljani Pakistana će u zakonskom roku biti predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima.

Prilikom pretresa na jednoj od lokacija zatečeno je 50 migranata različitih nacionalnosti, koje je navedena grupa imala namjeru prokrijumčariti na teritoriju Republike Hrvatske. Dosadašnjom radom na predmetu utvrđeno je da je navedena grupa u zadnjih mjesec dana prokrijumčarila preko 300 migranata.

Radi se i na utvrđivanju ukupnog broja prokrijumčarenih lica koja su lica lišena slobode prokrijumčarila u prethodnim mjesecima a za koji se pretpostavlja da je višestruko veći.

Operativna akcija „Vega“ je provedena u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima.