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TERETI SE ZA NIZ DJELA

FUP uhapsio kriminalca sa Interpolove potjernice

Nakon identifikacije i hapšenja, osumnjičeni je podvrgnut kriminalističkoj obradi

Uhapšen kriminalac. FUP

Dž. R.

5.12.2025

Policijski službenici Federalne uprave policije, u koordinaciji sa Službom za poslove sa strancima BiH, dana 04. decembra 2025. godine locirali su i uhapsili lice inicijala M.S. (1992), državljanina Afganistana, koji je bio predmet međunarodne potrage.

Potjernicu za ovim licem raspisao je Interpol Atina (Grčka), a M.S. se tereti za niz teških krivičnih djela među kojima su ubistvo, razbojništvo, teška krađa, nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih sredstava.

Nakon identifikacije i hapšenja, osumnjičeni je podvrgnut kriminalističkoj obradi.

Po završetku službenih radnji predat je u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine radi daljeg postupanja.

Federalna uprava policije nastavila je aktivnosti u saradnji sa međunarodnim institucijama s ciljem razmjene informacija i osiguranja daljih procedura koje se odnose na ekstradiciju i krivični postupak koji slijedi.

# FUP
# INTERPOL
# AFGANISTANAC
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