Obradović i ostali: Prekinuto ispitivanje vještaka dok ne dopuni nalaz

Na suđenju za zločine u Sokocu, Vijeće je prekinulo ispitivanje vještaka Odbrane i naložilo mu da izvrši dopunu nalaza i mišljenja.

Vještaka vojne struke Martina Frančeševića, kojeg je angažovala Odbrana Momčila Pajića, unakrsno je ispitivalo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine o dokazima na kojima temelji svoje zaključke koje je prezentovao na prošlom ročištu.

Kada se kao sporno pojavilo pitanje dvije anonimne informacije i saslušanje Zorana Markovića, koga su i Tužilaštvo i Odbrana bezuspješno pokušavali da pozovu kao svjedoka, Vijeće se povuklo na konsultacije.

Predsjedavajuća Enida Hadžiomerović naložila je vještaku da izvrši dopunu nalaza tako što će navesti izvore na koji se poziva, napominjući da neće biti razmatrani iskazi svjedoka. Vještaku je rečeno da, ako se oslanjao na svjedočenja, treba da navede da li je koristio iskaze iz istrage ili sa suđenja, kao i da sud ne zanimaju varijante koje je on iznio u nalazu.

Nadležnost suda

- Sve što se tiče ocjene iskaza svjedoka i varijanti, to je u isključivoj nadležnosti suda - rekao je sudija Darko Samardžić.

Prema uputama Vijeća, vještak ne treba predavati dopunu nalaza prije nego što se polovinom januara vidi da li će Marković svjedočiti i da li će biti prihvaćene dvije anonimne informacije. Sutkinja Jasmina Ćosić Dedović je kazala Frančeševiću da može dopuniti odmah nalaz ukoliko neće koristiti te informacije.

Odgovarajući na pitanja tužioca Ivana Matešića na početku ročišta, Frančešević je kazao da nije uz nalaz sačinio poseban spisak dokumenata koje je koristio već da se u fusnotama pozivao na dokumente. Tužilac je naveo da je vještak u fusnotama naveo 10-ak dokumenata, dok je branilac Dražen Zubak tvrdio da je riječ od 24 dokumenta.

- Tvrdim da je gro zasnovan na iskazima svjedoka - rekao je tužilac, s čim se Frančešević nije složio.

Vještak je kazao da mu je dostavljena dokumentacija od više od 400 fajlova i da je sve pročitao, uključujući i iskaze svjedoka, ali da njih nije koristio u nalazu. Tužioca je interesovalo koje je dokumente vještak koristio kada je iznio tri varijante dešavanja u Novoseocima i sastanka u Buljukovini, posebno kad je u pitanju treća verzija.

- Naveo sam dvije informacije koje se navode u spisu Tužilaštva i izvještaj komandanta brigade od 22.9 - kazao je Frančešević.

Nije obavezan svaki dokument

Na konstataciju tužioca da se izvještaj ne spominje, vještak je rekao da nije obavezan navoditi svaki dokument.

Matešić je kazao da dvije informacije Tužilaštvo nije uvelo u dokaze jer su anonimne. Branilac Zubak rekao je da su dvije informacije predložene u optužnici i da je te dokumente Marković potvrdio u istrazi, ali da Odbrana nije kriva što je Tužilaštvo odustalo od njegovog saslušanja i što ni na prijedlog Odbrane nije organizovano njegovo svjedočenje iz Srbije.

Prema riječima tužioca, nije tačno da su informacije potvrđene. Naveo je da je odustao od Markovića kada je shvatio da izbjegava da svjedoči.

Frančešević je rekao da dok je izrađivao nalaz nije znao da li će informacije biti uvrštene u spis. Matešić je tvrdio da ne postoji nijedan materijalni dokument koji potkrepljuje zaključke vještaka. Prije prekida ispitivanja vještak je potvrdio da se rukovodio tim informacijama za moguću verziju da je služba vojne bezbjednosti bila glavni organizator ubistava.

Planirano saslušanje

Sutkinja Hadžiomerović je rekla da je Marković dostavio opravdanje za dosadašnju nemogućnost svjedočenja i da je njegovo saslušanje planirano na jednom od narednih ročišta.

Za napad na Novoseoce 21. na 22. septembar 1992. i ubistvo 45 bošnjačkih civila optuženi su Dragomir Obradović, u svojstvu komandira Stanice javne bezbjednosti Sokolac, Momčilo Pajić kao komandir čete Vojne policije Druge romanijske motorizovane brigade i Aleksa Gordić u svojstvu njegovog zamjenika, bivši vojni policajac Nikola Koprivica te Miladin Gašević zvani Ćirko kao zamjenik komandira Izviđačke čete, a Momir i Branislav Kezunović, Željko Gašević i Jadranko Šuka kao pripadnici te jedinice.

Nastavak suđenja je 15. januara 2026.