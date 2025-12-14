Pucnjava u Brčkom: Ranjen muškarac, osumnjičeni uhapšen

U jednom ugostiteljskom objektu u mjestu Gornji Zovik, Brčko distrikt, desila se pucnjava u kojoj je ranjena jedna osoba. Ranjeni muškarac ima teške tjelesne povrede, a policija je jutros uhapsila osumnjičenog, potvrdila je portparol Policije Brčko Distrikta Dževida Hukičević.

Policiji Brčko distrikta je dana 13.12.2025. godine u 21.23 sati prijavljeno da je jedno lice zadobilo povrede od vatrenog oružja u jedom ugostiteljskom objektu u mjestu Gornji Zovik.

Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

- Na licu mjesta je pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta izvršen uvidaj, te je utvrđen osnov sumnje da su počinjena tri krivična djela „Teška tjelesna povreda” iz člana 169. u vezi sa članom 28., zatim krivično djelo „Izazivanje opšte opasnosti” iz člana 317. Krivičnog zakona Brčko distrikta, te krivično djelo ,,Neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje” iz člana 65. Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BİH - rekla je Hukičević.

Dana 14.12.2025. godine u jutarnjim satima slobode je lišeno lice koje je osumnjičeno za ovaj događaj, a Policija Brčko distrikta pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta preduzima dalje mjere i radnje na utvrdivanju svih okolnosti navedenog dogadaja - potvrdila je Hukičević.