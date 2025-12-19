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UVIĐAJ U TOKU

Sudar četiri vozila, povrijeđene tri osobe

Na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan

Sa mjesta nesreće. Patrole radari

A. O.

19.12.2025

U mjestu Ritešić kod Doboja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila.

Na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan, pišu Nezavisne novine.

Iz Policijske uprave Doboj za Nezavisne novine navode da je policiji oko 11,15 prijavljeno da je na magistralnom putu M1-105 u mjestu Ritešić došlo do saobraćajne nezgode.

- U njoj su učestvovala četiri putnička vozila, a tri lica su zadobila tjelesne povrede. Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj - kažu iz PU Doboj.

# DOBOJ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# RITEŠIĆ
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