Sudar četiri vozila, povrijeđene tri osobe

U mjestu Ritešić kod Doboja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila.

Na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan, pišu Nezavisne novine.

Iz Policijske uprave Doboj za Nezavisne novine navode da je policiji oko 11,15 prijavljeno da je na magistralnom putu M1-105 u mjestu Ritešić došlo do saobraćajne nezgode.

- U njoj su učestvovala četiri putnička vozila, a tri lica su zadobila tjelesne povrede. Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj - kažu iz PU Doboj.