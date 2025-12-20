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HOROR

Dječaku eksplodirala petarda u ruci, ostao bez dva prsta

Pripadnici Policijske uprave osječko-baranjske obavili su uviđaj na licu mjesta

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D. H.

20.12.2025

Desetogodišnjem dječaku u Osijeku eksplodirala je petarda u lijevoj ruci i amputirana su mu dva prsta zbog teških povreda, saopštila je osječka policija.

Policiji je sinoć u 21.30 časova dojavljeno da je u Klinički bolnički centar Osijek primljen desetogodišnjak, kojem je na Trgu slobode eksplodirala petarda u ruci.

Pripadnici Policijske uprave osječko-baranjske obavili su uviđaj na licu mjesta.

Iz policije su poručili da pirotehnika nije bezopasna, pogotovo kada se nađe u dječijim rukama jer može da prouzrokuje teške povrede i požare, a posebno je opasna u zatvorenom prostoru.

Upozorili su roditelje i staratelje da će oni odgovarati za prekršaj ukoliko policija kod djeteta mlađeg od 14 godina pronađe zabranjena pirotehnička sredstva ili ako ih koristi.

# OSIJEK
# PETARDA
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