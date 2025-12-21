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ZBOG LEDA

Haos na Kupresu: Vozila sletjela s puta

Na snimku se mogu primjetiti tri vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta

Vozila sletjela s puta. Screenshot

A. O.

21.12.2025

Nesvakidašnji led zabilježen je jutros na Kupresu, prilikom čega je nekoliko vozila sletjelo sa puta. Led koji se stvorio zbog hladnoće predstavlja opasnost za vozače.

Na snimku se mogu primjetiti tri vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Nije poznato ima li povrijeđenih osoba. Na licu mjesta nalazi se grupa ljudi koja je pritekla u pomoć. 

Ovaj planinski prevoj je poznat po opasnosti za vožnju u zimskim danima zbog niskih temperatura i stvaranja poledice, a inače se radi o mjestu koje je smješteno na 1.100 metara nadmorske visine.

# KUPRES
# LED
# HLADNOĆA
# AUTOMOBILI
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