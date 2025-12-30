Pucnjava na jugu države: Ranjen muškarac, napadač uhapšen

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se jutros desila u trebinjskom naselju Vinogradi.

Ranjen je S.B., a na njega je pucao Z.T.

- Z.T. je uhapšen i u toku je dalji rad – kažu za ATV iz PU Trebinje.

Policijskoj stanici Trebinje oko 6.40 sati prijavljeno je iz trebinjske Hitne pomoći da se u njihovim prostorijama nalazi ranjeno lice sa prostrelnim povredama.

Nedugo nakon toga, policiji se javio Z. T. iz Trebinja (43), koji je prijavio da je ispred svoje porodične kuće u naselju Vinogradi ispalio više hitaca u pravcu S. B. (28), također iz Trebinja.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje je izvršen uviđaj.

Osumnjičeni je stavljen pod kontrolu policije i lišen slobode, dok se okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave i dalje utvrđuju.