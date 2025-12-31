U Drinovcima zaplijenjena marihuana

Policijski službenici Policijske uprave Grude u utorak su u mjestu Drinovci, općina Grude, prilikom kontrole vozila hrvatskih registarskih oznaka pronašli i zaplijenili određenu količinu marihuane.

Kako se u srijedu navodi u saopćenju MUP-a ZHK-a, policijski službenici, radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, u utorak u 22:15 sati zaustavili su "VW Golf" hrvatskih registarskih oznaka, kojim je upravljao D. G., rođen 1989. godine iz Gruda, a u vozilu su se nalazili i suputnici D. L. (1999.) i J. V. (1987.), također iz Gruda.

Nakon izvršene kontrole vozila, vozača i suputnika, kod J. V. je pronađena određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa marihuana.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, koji je ovlastio policijske službenike PU Grude da poduzmu potrebne mjere i radnje.

Po kompletiranju predmeta, policijski službenici PU Grude će protiv J. V. Kantonalnom tužilaštvu ZHK-a uputiti izvještaj o počinjenom kaznenom djelu "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga", navodi se u saopćenju MUP-a ZHK-a.