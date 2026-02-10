NIJE BILO POVRIJEĐENIH

Eksplozivna naprava bačena na kafić u Istočnom Sarajevu

Prema saznanjima u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, događaj je prijavljen u 3:10 sati

Policija na terenu. SRNA

Dž. R.

10.2.2026

U Istočnom Sarajevu sinoć je došlo do eksplozije kada je na ugostiteljski objekat "Mocca Caffe" najvjerovatnije bačen Molotovljev koktel.

U ovom događaju nije bilo povrijeđenih, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Prema saznanjima u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, događaj je prijavljen u 3:10 sati.

Eksplozija je prijavljena u objektu koji se nalazi u Hilandarskoj ulici, a policajci su na licu mjesta zatekli razbijen portal objekta, kao i radnika koji je lokalizovao požar.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, a policija radi uviđaj. U toku je i istraga o okolnostima i uzrocima eksplozije.

Prema javno dostupnim podacima, vlasnik kafića je Aleksandar Nikolić.

# EKSPLOZIJA
# MOCCA CAFFE
