Video / Požar u Sarajevu: Gorio napušteni objekat

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo gorio je napušteni objekat na parkingu kod hotela "Grand".

U sarajevskom naselju Velešići u ranim jutarnjim satima izbio je požar.

- Gori već drugi put. Gorio je i prije mjesec dana. Nema opasnosti niti širenja - rečeno nam je.

Također, povrijeđenih nije bilo. Brzom reakcijom vatrogasaca, požar je ugašen na vrijeme.

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