Video / Požar u Sarajevu: Gorio napušteni objekat

U sarajevskom naselju Velešići u ranim jutarnjim satima izbio je požar.
Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo gorio je napušteni objekat na parkingu kod hotela "Grand".
RANO JUTROS
Gori već drugi put. Gorio je i prije mjesec dana. Nema opasnosti niti širenja, rečeno nam je
Intervencija vatrogasaca na terenu. Avaz
U sarajevskom naselju Velešići u ranim jutarnjim satima izbio je požar.
Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo gorio je napušteni objekat na parkingu kod hotela "Grand".
- Gori već drugi put. Gorio je i prije mjesec dana. Nema opasnosti niti širenja - rečeno nam je.
Također, povrijeđenih nije bilo. Brzom reakcijom vatrogasaca, požar je ugašen na vrijeme.
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