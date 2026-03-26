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Video / Požar u Sarajevu: Gorio napušteni objekat

Gori već drugi put. Gorio je i prije mjesec dana. Nema opasnosti niti širenja, rečeno nam je

Intervencija vatrogasaca na terenu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

26.3.2026

U sarajevskom naselju Velešići u ranim jutarnjim satima izbio je požar. 

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo gorio je napušteni objekat na parkingu kod hotela "Grand".

- Gori već drugi put. Gorio je i prije mjesec dana. Nema opasnosti niti širenja - rečeno nam je.

Također, povrijeđenih nije bilo. Brzom reakcijom vatrogasaca, požar je ugašen na vrijeme.  

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# POŽAR
# VELEŠIĆI
# SARAJEVO
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