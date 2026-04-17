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UVIĐAJ U TOKU

Bijeljina: Bomba bačena na ugostiteljski objekat

Došlo do oštećenja na objektu

MUP RS. Dejan Rakita/Pixsell/PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

17.4.2026

Eksplozivna naprava jutros je bačena na ugostiteljski objekat na području Bijeljine.

Iz policije je saopšteno da je Policijskoj stanici Bijeljina, danas 17. aprila, u ranim jutarnjim časovima prijavljeno da je na ugostiteljski objekat na području grada Bijeljine bačena eksplozivna naprava kojim prilikom je došlo do oštećenja na objektu.

U toku je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

# BIJELJINA
# BOMBA
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