Bijeljina: Bomba bačena na ugostiteljski objekat

Eksplozivna naprava jutros je bačena na ugostiteljski objekat na području Bijeljine.

Iz policije je saopšteno da je Policijskoj stanici Bijeljina, danas 17. aprila, u ranim jutarnjim časovima prijavljeno da je na ugostiteljski objekat na području grada Bijeljine bačena eksplozivna naprava kojim prilikom je došlo do oštećenja na objektu.

U toku je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.