Uhapšen Adnan Šerak u Mostaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašli su danas u Mostaru osobu inicijala A.Š., potvrđeno je za "Avaz".

Riječ je o Adnanu Šeraku iz Sarajeva, za kojim je bila raspisana potraga od strane MUP-a Kantona Sarajevo. Prema informacijama iz policije, Šerak će biti lišen slobode i predat nadležnim organima.

- Nakon provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti bit će poznato više informacija - potvrdila je za "Avaz" glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.

Podsjećamo, sinoć su policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK, uz asistenciju pripadnika PS Mostar-Centar, PS Mostar Sjever i Jedinice za operativnu podršku, locirali vozilo u kojem se nalazio Šerak.

Nakon što je vozilo zaustavljeno, Šerak je pobjegao policijskim službenicima i udaljio se u nepoznatom pravcu, dok su osobe koje su bile s njim u automobilu, I.S. (1986) i A.R. (1999) iz Sarajeva, stavljene pod kontrolu i zadržane.