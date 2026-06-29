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PSIHIČKO NASILJE

Presuda Amiru Pašiću Faći 2. jula

On je optužen za vrijeđanje novinarki Rabije Arifović, Dalije Hasanbegović-Konaković, supruge ministra vanjskih poslova, Borke Rudić, Mirze Vranj, zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka.

Amir Pašić Faćo. Avaz

Piše: Evelin Trako

29.6.2026

Presuda Amiru Pašiću Faći za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija bit će izrečena 2. jula u 13:30 sati.

Ovu informaciju je za portal "Avaza" potvrdio njegov advokat Nikica Gržić.

On je optužen za vrijeđanje novinarki Rabije Arifović, Dalije Hasanbegović-Konaković, supruge ministra vanjskih poslova, Borke Rudić, Mirze Vranj, zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka.

Podsjećamo, Amir Pašić Faćo zbog ovog krivičnog djela nalazi se u pritvoru još od oktobra prošle godine, kada je uhapšen u Mostaru.

Osim toga, protiv Pašića je potvrđena i optužnica za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića. I ovom predmetu je dokazni postupak završen, a prije izricanja presude preostalo je još iznošenje završnih riječi.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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