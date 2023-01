Lažnim novcem plaćao u trgovini, sada ga policija traži

U Policijskoj stanici Nova Gradiška, u Hrvatskoj, jučer je oko 17:20 sati zaprimljena dojava da je nepoznata osoba na području općine Nova Kapela pokušala platiti u trgovini lažnim eurima.

Naime, radilo se o filmskom rekvizitu od 10 eura (20 KM).

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na pronalasku počinitelja krivičnog djela prevare. Sličan je slučaj zabilježen u decembru 2022. godine, kada je na području Slavonskog Broda muškarac pokušao platiti taxi usluge filmskim rekvizitom, novčanicom od 50 eura (100 KM).

- Građani budite oprezni, te svaku euro novčanicu dobro pogledajte jer pojedinci koriste vrijeme prilagođavanja, te će nastojati iskoristiti priliku i "ubaciti" lažnjak. Novčanice koje su počinitelji koristili kao sredstvo plaćanja u spomenutim slučajevima su filmski rekviziti na kojima je ispisano: "Souvenir production", odnosno "This is not legal it is to be used for motion props". U slučaju sumnje u originalnost potrebno je odmah pozvati policiju", poručili su iz policije.