Nesreća u Crnoj Gori: Zbog pritiska okupljenih, policija vozila preminulog do bolnice

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se jučer dogodila u tunelu Lokve u Crnoj Gori poginula je jedna osoba, a dvije su teško povrijeđene. Kako prenosi RTCG, poginuo je S. K. (29) iz Rožaja.

Snimak ove teške saobraćajne nesreće koji je objavljen na društvenim mrežama izazvao je veliku polemiku.

Na objavljenom snimku, čuje se kako okupljeni građani zamjeraju vozaču beranske Hitne pomoći što ne preveze do bolnice osobu koja je u udesu preminula na licu mjesta. Iz Hitne pomoći su saopštili da je zbog pritiska okupljenih, policija vozila preminulog do bolnice, te da to nije praksa.