Određen pritvor osumnjičenom Mustafi Vrapcu, ko mu je šef?

Sud Bosne i Hercegovine danas je u predmetu Mustafa Vrabac, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 11.1.2023. za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom Mustafi Vrapcu, nakon održanog ročišta donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH te je prema osumnjičenom Mustafi Vrapcu određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže jedan mjesec, računajući od dana hapšenja osumnjičenog, odnosno od 9.1.2023. do 9.2.2023. ili do nove odluke Suda, i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka b) ZKPBiH.



Osumnjičenom je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 1. Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH).