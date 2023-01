Bibliotekar dobio otkaz jer je na poslu gledao pornostranice: Sud ga vraća na posao

Uposlenik gradske biblioteke u Zagorju dobio je izvanredan otkaz jer je na poslu na službenom laptopu pregledavao i preuzimao pornografski sadržaj.

Ipak, sud je ovih dana odlučio kako ga biblioteka ipak mora vratiti na posao. Presuda je nepravomoćna i ustanova se na nju može žaliti, piše Danica.hr.

Prema presudi, on je od 3. do 23. septembra 2020. godine "za vrijeme radnog vremena na laptopu pregledavao i preuzimao za privatne potrebe razne sadržaje koji nemaju nikakve veze s poslovima, a uz ostalo i pornografske sadržaje".

Dobio otkaz

Otkaz je dobio 9. oktobra. Bibliotekar je podnio tužbu zbog otkaza tvrdeći kako mu je uručen nezakonito.

- Može se desiti da se ponekad na internetskim stranicama prijeđe na neku stranicu koja nije vezana za posao. Također, može se desiti da se pojedine stranice otvore i mimo naše volje. Moguće je da se to desilo kod mene jer to nisam pratio. Da bih ušao u kompjuter, koristio sam šifru, međutim sa šifrom je bila i upoznata direktorica. U prostoriji u kojoj je bio moj kompjuter, niko drugi nije radio - branio se on.

Vještačen laptop

Njegov laptop vještačili su i u MUP-ovu Centru za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić te je u "memoriji tvrdog diska pronađeno ukupno 1.646 poveznica na web stranice pornografskog sadržaja posjećenih pomoću preglednika Chrome". Vještaci su također utvrdili i kako je koristio službenu e-mail adresu gradske biblioteke kako bi se prijavio na određene stranice.

Tokom sudskog ročišta advokat biblioteke pitao ga je, među ostalim, "je li za potrebe njegovog rada u knjižnici valjalo skidati sadržaj s internetskih stranica, naprimjer Metvideogirls ili Pornmegaload ili Bangbros ili Sxypm ili Xhamster".

Na kraju, sud je zaključio kako je izvanredan otkaz bibliotekaru nezakonit iz proceduralnih razloga. Prvi je da nije pozvan da iznese svoju odbranu prije nego što mu je uručen otkaz, a drugi da za otkaz nije zatražena prethodna saglasnost sindikalne povjerenice u biblioteci.

Postane li presuda pravomoćna, njega će morati vratiti na posao te mu isplatiti sve plaće u vrijeme dok nije radio, dakle od oktobra 2020. godine.