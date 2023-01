Iz Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina za "Avaz" o skrnavljenju džamije: Mladići nisu svjesni kakvu su glupost uradili

- Dao sam izjavu u policiji. Ujedno su i dva momka koja su to radili dali izjave. Radi se o maloljetnicima koji su nažalost uradili to što su uradili. Naravno, bolno je što su za takve stvari izabrali džamiju, a drugo što nam teško pada je ono što je govoreno, one uvrede koje su upućivane i što je stavljeno u javni prostor – izjavio je Musli za portal "Avaza".

Dodao je da će postupajući tužilac i policija uraditi svoj dio posla i nada se da će počinioci biti kažnjeni.

Igrači kluba

- Obojica imaju po 16 godina. Oni su igrači kluba Zvijezda 09, to je sada potvrđeno. Ja ono što znam, nezvanično je, da je u klubu održan sastanak i da su o tome raspravljali., Znam da je i roditeljima to poprilično teško palo. Sada šta će dalje biti, ne znam da li su momci svjesni kakvu su glupost uradili, ali nek im ovo bude opomena za ubuduće – rekao je Musli.

Slučaj je prijavljen u Policijskoj upravi Bijeljina. Musli je naglasio da je kontaktirao Rijaset Islamske zajednice u BiH i muftijstvo, kako bi dobili saglasnost za postupke koje treba da učine.