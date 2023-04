Komšije u šoku: Monstrum istrčao u dvorište i vikao "Ubio sam brata"

Stanovnici Kunovičke ulice u niškom naselju Trošarina u šoku su poslije bratoubistva koje se u njihovom komšiluku dogodilo u toku današnjeg prijepodneva. V.V. (47) ubio je sjekirom svog rođenog brata Bobana Vacića (52), piše Nova.rs.

Prema riječima komšija braća su živjela sama i oduvijek je bilo razmirica među njima, ali je i pored toga stariji brat prije dva mjeseca garantovao za mlađeg brata i na njegovo insistiranje otpušten je iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u „Gornjoj Toponici“.

Komšija Miroljub Milošević rekao je da se ubistvo dogodilo u porodičnoj kući Vacića.

- Nisam bio tu, ali sam čuo od ostalih da je V. V. odmah istrčao iz kuće u dvorište i počeo da više: „Ubio sam brata, ubio sam brata“. Mislim da se odmah pokajao za to što je uradio. Međutim, kažu da je prizor u kući bio strašan, da je Bobana udario sjekirom u glavu - kazao je Milošević.

Živjeli od očeve penzije

Prema njegovim riječima, braća nisu nigdje radila već su se izdržavala od naslijeđene očeve penzije. Nisu živjeli u izobilju, dodao je, živjeli su kako su mogli, ali svoje legalne prihode nisu imali.

- Ovaj mlađi bio je psihički bolestan, a ovaj stariji je ranije bio narkoman. Bili su različiti. Ovaj što je bio narkoman bio je strog, čak i nasilan prema mlađem bratu. Mlađi brat bio je povučen, plašio ga se. Taj strah ga je izgleda doveo do toga da digne ruku na brata - izjavio je Milošević.

Komšinica Vacića Marina Stojadinović kazala je da joj se Boban jučer žalio da njegov mlađi brat pije alkohol i jake lijekove, a to ne bi smio da radi.

- On ga je izvukao iz Toponice, na svoj zahtjev, da mu bude bolje. Davala sam im hranu pošto su im umrli i majka i otac, bilo mi ih je žao. Kada su bili mali bili su djeca za primjer. Oni nisu nikad dirali nas, ali je mlađi brat bio psihički labilan. Dolazio je na kapiju i tražio novac da bi kupio alkohol. Rekla sam mu da hoću da mu dam hranu, hljeb, a novac za alkohol nikada. On je u dragstoru pio, zaduživao se, ali nisam očekivala da će to tako da se dogodi - izjavila je Stojadinović.

Sistem zakazao

Ona je kazala da smatra da je „sistem zakazao“, da nisu smijeli da puste mlađeg brata iz bolnice i bude zajedno sa starijim.

Tetka braće koja živi u kući kratko je prokomentarisala da je uvijek bilo razmirica među braćom, ali nikada ozbiljno kao danas.

Policijska uprava Niš danas je saopštila da je osumnjičenom V.V. određeno zadržavanje do 48 sati i da će sa krivičnom prijavom biti priveden Višem javnom tužiocu na saslušanje.