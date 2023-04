Video / Nakon sukoba zaštitara s gostima u diskoteci, u Hercegovini upali specijalci

- Patrola policije dojavila da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugositetljskog objeta “No Limit”. Izlaskom na lice mjesta je utvrđeno, da je unutar objekta, zaštitar D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i nanio tjelesne povrede, A.M (1998) iz Imotskog, M.M. (1995) iz Imotskog i I.T. (2000) iz Imotskog – rečeno je iz MUP-a.