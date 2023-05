Masovni ubica Uroš Blažević doveden u stanicu: Bio bez obuće, imao samo čarape

U terorističkom napadu koji se dogodio u četvrtak uvečer u Mladenovcu, u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno je osmero ljudi. Među stradalima je jedan policajac (20), njegova sestra, i još jedan mladić (21) a ima 14 ranjenih, saznaje Telegraf.rs.

Masovnog ubicu Uroša Blaževića doveli su u policijsku stanicu u Smederevu. Kako se može uočiti na fotografijama, on je doveden bez obuće, ali je imao čarape.

Kako se nezvanično saznaje, policija ga je vodila da pronađe i preda pušku kojom je pucao, pa je iz tog razloga u stanicu stigao tek u kasnim popodnevnim satima. Podsjetimo, Uroš Blažević uhapšen je kod Kragujevca.

Prema informacijama Telegrafa, on je bio s društvom u školskom dvorištu kada se posvađao s njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim sjeo u Mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu, a onda je kasnije mijenjao automobil.

Inače, osumnjičeni nije osuđivan, međutim, prijavljivan je za nasilje i važio za problematičnog muškarca.