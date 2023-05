Opasna sintetička droga na pragu BiH

- Zbog toga nije ni čudno što tu vrstu lijekova u apotekama čuvaju, da tako kažem, u posebnim sefovima. Naravno, to je uvijek bilo atraktivno za narkomane. Otkako se heroin pojavio na ovim prostorima, otada postoji interesiranje narkomana za te zamjenske lijekove, što protiv bolova, što za liječenje od zavisnosti. Oni samo prate novi trend. Kod nas, ako dođe taj lijek, naravno da će im biti interesantan da ga ukradu, zloupotrijebe ili nabave uz lažni recept - kaže Mioković.

Kako nam je pojasnio Dragan Mioković, inspektor MUP-a Kantona Sarajevo u penziji, narkomanima u BiH nisu nepoznati jaki lijekovi (opiodi) koje miješaju s drogom, a u nedostatku heroina pokušavaju doći do njih pljačkajući apoteke.

On dodaje da je narkomanima interesantno sve do čega mogu doći, a da je droga, a pogotovo ako je jeftinije od heroina.

- Međutim, kad se pojavi novi medicinski preparat, on je vjerovatno jači od prethodnih, pa je to onda rizik. A što se tiče zloupotrebe, oni to godinama rade. Kod nas apoteke navečer proturaju lijekove kroz prozorčić. Razgovarali smo s tim ljudima u apoteci, njima su najveći problem narkomani - navodi Mioković.

Zaustavi disanje

Zapadni stručnjaci upozoravaju da, zbog velike potencije fentanila, izloženost vrlo malim količinama može biti opasna po život, ali i za sve druge koji dođu samo u dodir s ostacima. Droga za koju se u široj javnosti doznalo nakon što je izazvala smrt muzičkih zvijezda Prinsa (Princea) i Toma Petija (Petty) smrtonosna je u dozi od svega dva do tri miligrama, što je ekvivalent pet do sedam zrna soli.

Kada se ljudi predoziraju fentanilom, njihovo se disanje može usporiti ili zaustaviti.

Droga dolazi najčešće u obliku praha ili tableta, može se pušiti, ušmrkivati i ubrizgavati.





Ogromna zarada na narkotržištu

Najveći problem s fentanilom u Evropi imala je Estonija. Fentanil u velikoj mjeri proizvode meksički karteli, a hemikalije za njegovu proizvodnju stižu iz Azije, od Kine do Indije, Tajlanda i Vijetnama. Zarada na narkotržištu od fentanila je ogromna, a proizlazi iz relativno niske cijene proizvodnje i visoke prodajne cijene. Svega 20 kilograma fentanila može zamijeniti tonu heroina.

Deset gama fentanila može ubiti 3.000 ljudi.