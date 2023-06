Suđenje za zločine počinjene u Rogatici: Zoran Ilić radio u pekari na dan akcije

Na suđenju za zločine počinjene u Rogatici, svjedoci odbrane izjavili su da je optuženi Zoran Ilić radio u pekari i da se tu nalazio i kada je bila akcija 19. juna 1992. godine.



Miladin Gojković je kazao da je počeo raditi u pekari u naselju Donje Polje u maju 1992. godine, kada drugi radnici, osim Zorana Ilića, više nisu mogli dolaziti na posao. Rekao je da su u pekari radili i 19. juna 1992.

Bilo ranjenih i poginulih

- Čuli smo megafon, ulica malo više, da se preda oružje. Došla je moja majka, kaže: „Nemojte izlaziti iz pekare, nešto se događa gore“ - prisjetio se svjedok, dodavši da se poslije čula pucnjava.

On je kazao da je tog dana bilo poginulih i ranjenih, a da su on i Ilić uvečer otišli kućama. Gojković je naveo da mu je Ilić rođak i da je u to vrijeme stanovao u kući njegove sestre. Potvrdio je da je Ilić imao dvojicu braće i da je jedan od njih bio plav, kao i optuženi.

Na pitanja tužioca Ahmeda Mešića, Gojković je rekao da ne zna da je 19. juna bošnjačko stanovništvo odvedeno u Crkveni dom i po kućama. Kazao je da ne zna da li se Ilić vodio kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS).

Zoran i Radenko Ilić optuženi su da su u naselju Rudo 19. juna 1992. učestvovali u odvođenju grupe civila bošnjačke nacionalnosti, kojima se od tada gubi trag. Oni su u svojstvu pripadnika VRS-a optuženi za učešće u širokom i sistematičnom napadu.

Prozvali ga "crni petak"

Svjedok Slavko Vukašinović ispričao je kako je 1991. u Donjem Polju otvorio pekaru, u kojoj je jedan od zaposlenih bio Zoran Ilić. On je izjavio da se sjeća 19. juna 1992., jer su ga prozvali “crni petak” zbog pogibije desetak srpskih teritorijalaca.

Vukašinović je rekao da je tog dana pozivano bošnjačko stanovništvo da dođe u Crkveni dom, kao i da je bilo dima i paljevine. Ispričao je kako je otišao do pekare, gdje je zatekao Zorana Ilića, Maneta Gojkovića i njegovu majku Borku.

- Ona viče: „Bježi u pekaru“… Raspremio sam se u bijelo odijelo, da i ja pomognem - naveo je svjedok.

On je dodao da u to vrijeme Ilić nije išao svojoj kući, već je boravio u kući Gojkovićeve sestre. Kazao je da optuženi nije imao ni uniformu ni naoružanje te da nije učestvovao ni u držanju straža.

Rekao je da je Ilića zaposlio jer je bio komunikativan i da mu je koristio za širenje posla u radnjama koje su držali Bošnjaci.

Pekara bila mobilisana

Tužilac Mešić pitao ga je da li to znači da su ga Bošnjaci dobro poznavali, na šta je svjedok kazao da ti mlađi jesu.

Svjedok je rekao da Ilić nije bio pripadnik VRS-a, ali da indirektno jeste, jer je pekara bila mobilisana.

Suđenje bi se trebalo nastaviti 3. jula.