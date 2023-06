Arijana Memić: S Alisom nisam u zavadi, ona je svjedok ubistva mog brata, ali ne želi da kaže istinu

Više svjedoka saslušano je u sudnici Općinskog suda u Sarajevu gdje je danas pred sutkinjom Milicom Filipović održano ročište u parničnom postupku po tužbi Alise Mutap-Ramić protiv Muriza Memića, oca stradalog mladića Dženana Memića. Ona je Muriza Memića je tužila za klevetu, zbog sporne izjave u kojoj se navodi da je prostitutka.



Tu malu kurvicu treba zatvoriti, jer ona sve zna

Suada Sabljica, rodica Muriza Memića kazala je da su se njena djeca i Dženan Memić družili s djecom Samire Kolić, suprugom advokata Kadrije Kolića. Nakon što je Dženan podlegao povredama 15. februara 2016. godine, Suadu je 20. februara nazvala Samira.

- Nazvala me je Samira i rekla: “Draga moja Sutka, što moj Kadrija kaže, tu malu kurvicu treba zatvoriti, jer ona sve zna“- navela je svjedokinja objašnjavajući da je riječ o Alisi.

Hamza Muzur, najbolji prijatelj Dženana Memića, je odgovarajući na pitanja advokata Ifeta Ferageta kazao da odnos između Alise i Dženana nije bio najbolji nakon Dženanovog povrataka iz Njemačke. Potvrdio je da je Zijad Mutap imao Dženov telefon, te da je Alisa prvo pričala da nije moguće da ih je udario auto, jer bi ga čula, a da je poslije kada je dolazio kod nje govorila da ih nije niko napao nego da ih je udarilo vozilo.

Za Alisu Mutap - Ramić je kazao da je bila u svom svijetu, očekivala kule i gradove, te da je bila otresita. Ispričao je događaj kada su ona i Dženan zaglavili s autom na Igmanu, te da je on tada otišao da im pomogne.

- Kazao sam Alisi da izađe iz auta i da pomogne, a ona mi je rekla: Šta ti meni govoriš, ja bih mogla svoje ljude pozvati, dosta mi je tebe - kazao je Muzur.

Na pitanje da li je čuo da se bavi prostitucijom, Muzur je kazao da su ljudi tako Murizu Memiću prenijeli.

Arijana Memić, sestra ubijenog Dženana Memića, kazala je da je njen brat s Alisom Mutap - Ramić stupio u vezu 13. decembra 2015. godine, te da je dva mjeseca nakon toga ubijen.

Na pitanje sutkinje Milice Filipović o njenom odnosu s Alisom Mutap - Ramić, Arijana je kazala:

- Nismo u zavadi. Posmatram je kao svjedoka ubistvo moga brata, ali ne želi reći istinu - kazala je Arijana.

Počele su dolaziti razne informacije

Ifet Feraget ju je pitao kada je prvi put čula da Alisu povezuju s nekom prostitucijom.

- To se desilo kada je Dženan bio u vezi s njom. Tada su do nas počele dolaziti te informacije, prvo od strane poznanika. Ukazivali su iz kakve porodice je dolazila Alisa Mutap - Ramić. Provlačile su se informacije da njen otac povezivan s raznim kriminalnim radnjama, to je organizacija „Lutka“ te da neka ženska osoba umjesto njega boravi u zatvoru, to jest, da služi kaznu za koju je on sam kriv. Čula sam da se njen otac bavi ukradenim vozilima iz Italije, te da nije dobro da Dženan bude s njom u vezi - izjavila je Arijana Memić.

Na pitanje šta se konkretno desilo nakon što je Dženan ubijen, Arijana Memić je kazala:

- Mi nismo napravili stranicu "Pravda za Dženana“, to je napravio neko od njegovih vršnjaka i ustupio nam je da tu postavljamo razne informacije i objave koje su bile u vezi s ubistvom. Ta stranica danas ima 110.000 pratilaca, mi smo stalno ukazivali na to da se vodi računa šta i kako se komentariše - izjavila je Arijana i dodala:

- Međutim tada su već 2016. godine bili svi ti razni komentari koje možete vidjeti i dan danas da se Alisa dovodi u vezu sa prostitucijom. Svakodnevno smo mogli čitati na stotine i hiljade komentara koji se odnose na to. I baš i nakon jučerašnjeg ročišta - izjavila je Arijana Memić.

Pojasnila je da se ne radi samo o komentarima na grupi „Pravda za Dženana“ već i na drugim portalima.

- Mi smo mogli vidjeti da to traje svih ovih sedam godina- dodala je Arijana.

Na pitanje Ferageta da li je imala nešto konkretno što ju je moglo asocirati da se Alisa bavila prostiticijom, Arijana je odgovorila:

Alisa Mutap šuti i radi stvari koje radi

- Dobivali smo razne poruke putem te Facebook stranice. Jedne prilike 2017. godine dobila sam poruku sa nekog profila. Dobila sam kopiju lične karte Alise Mutap i kopiju lične karte muške osobe i račun hotela u Sarajevu. Uputila sam tu osobu da ako ima neka saznanja koja se mogu dovesti do u vezu sa slučajem da to prijavi nadležnim organima. Tada je osoba rekla da ne želi to uraditi jer se boji da će izgubiti svoj posao i da je Alisa s tom muškom osobom boravila par sati u tom hotelu. Ja sam te kopije, nažalost izbrisala. Da sam bila ove pameti i da sam znala da ću doći u ovu situaciju sigurno bih to zadržala. Ali kad imate takvo ubistvo i imate jednog živog svjedoka, kad primate toliko informacija koje dolaze do vas i ukazuju na to da se ta osoba povezuje sa prostiticijom, onda vi to gledate kao neku informaciju i da tu ima nešto - objasnila je Arijana Memić.

- Vidjela sam da Alisa ovaj naš slučaj povezuje sa Zadrugom. Ova naša borba traje već sedam godina i jako je ružno to govoriti - navela je.

Na ovu rečenicu je reagirao advokat Goran Dragović navodeći da je Alisa Ramić rekla da ne pravi Zadrugu od sebe i da ona ne ide po televizijama.

- Nije tako bilo. To je ismijavanje porodice Memić od strane Alise Mutap - dodao je advokat Ifet Feraget te upitao Arijanu je li Alisa imala pametni telefon.

- Alisa je imala dva telefona. U imeniku moga brata bilo je navedeno Alisa Mutap i Alisa sa dva l. Znam da jedan telefon nije dala policijskim organima. Predala je obični, pametni nije predala - navela je Arijana Memić.

Advokatica Nina Kisić je ponovo pitala za lične karte čije je kopije svjedokinja dobila, te upitala je li u pravu ako kaže da je to lična karta Fahrudina Ramića. Arijana Memić je rekla da ne zna čija je bila lična karta.

- To je bilo prije šest godina. Pošto su to bili lični dokumeti, rekla sam toj osobi koja je poslala da ako ima nešto konkretno što se tiče našeg slučaja i što može biti mogući motiv, ta prostitucija koja se dovodi u vezu sa svime kao mogući motiv ubistva, da ukoliko ima to da prijavi nadležnim organima. Ali ja sama s tim ličnim dokumentima nisam mogla ništa uraditi niti sam željela bilo šta na taj način objavljivati ili nešto drugo. Spomenuto je u tom kontekstu kako se to dešava nepunih godinu dana nakon ubistva Dženana. Bio je komentar u toj poruci: “Mi se borimo da da dokažemo ko je ubio Dženana, a Alisa Mutap šuti i radi stvari koje radi“ – izjavila je Arijana Memić.