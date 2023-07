Azra Šabanović, osumnjičena za pomaganje u likvidaciji Ranka Radoševića Eskobara, izručena Srbiji

Azra Šabanović, djevojka koja je osumnjičena za pomaganje u likvidaciji Ranka Radoševića Eskobara, a kojoj se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo, izručena je iz Bosne i Hercegovine Srbiji, potvrđeno je za Telegraf.rs.

Potjernica Interpola

Ona je iz pritvora u Sarajevu, pod pratnjom, prevezena u odjeljenje za potrage Policijske uprave za grad Beograd, pa je nakon toga prebačena u Okružni zatvor, poznatiji kao CZ.

U skladu sa zakonom, Azru će saslušati sudija za prethodni postupak na okolnost rješenja o određivanju pritvora u zakonskom roku od 24 sata.

Marko Pjanović, također jedan od osumnjičenih saučesnika za ubistvo Ranka Radoševića Eskobara na pumpi u Rušnju izručen je prošle sedmice. Pjanović je u BiH bio u ekstradicionom pritvoru koji inače ne može da traje duže od 6 mjeseci računajući od dana hapšenja, odnosno 15. marta, do 15. septembra ove godine.

Pjanović je navodno vođa Partizanovih navijača iz Brčkog, a uhapšen je u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola Beograd, ranije se izjasnio da ne želi biti izručen Srbiji.

Podsjetimo, sumnja se da je Marko Pjanović vozio pucače Luku V. (26) i Stefana Z. (28).

Nezvanično, on je sa drugaricom Azrom Š. (22) otišao u Kraljevo gdje su ukrali Golf 4. Nakon toga bio je lični vozač Stefanu i Luki.

Najbliža ruta

- Došli smo do saznanja da su danima obilazili pumpu u Rušnju. Vozili se kroz grad i tražili najbližu rutu za bjekstvo. Tako su i došli do stana na Novom Beogradu. Do tog dijela grada brzo se stiže, iz njega izlazi i daje im mogućnost da budu bliže aerodomu - kaže sagovornik i dodaje da je Marko odvezao na mjesto likvidacije, ali ih i odbacio do "štek" stana na Novom Beogradu.

Prema saznanjima "Telegraf.rs", Pjanović je u nekoliko navrata pričao sa Radoševića. Dogovarali su kupovinu automobila i tako bili sigurni da će u četvrtak doći na pumpu u Rušnju.