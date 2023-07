Načelnik općine u Hrvatskoj pretukao vlasnicu kafića

Jutros su hrvatski mediji prenijeli kako je vlasnica ugostiteljskog objekta u Severinu kod Bjelovara optužila HDZ načelnika Žarka Žgelu da ju je pijan napao ispred njenog kafića u nedjelju navečer.

Vlasnica kafića, 28-godišnja Iva Milka Kramarić, rekla je da postoje snimci s nadzornih kamera na kojima se, kako je naglasila, izuzetno jasno vidi kako je aktuelni načelnik Općine Severin napada i šamara.

– O svemu je upoznata policija kojoj upravo u srijedu predajem sve snimke. Želim sve to podijeliti jer više nije normalno šta načelnik Žgela radi meni i radnicama mog kafića – rekla je 28-godišnja vlasnica kafića, Iva Milka Kramarić za Bjelovar live.

U međuvremenu su se pojavili i snimci s nadzornih kamera koje je spominjala vlasnica kafića. Na njoj se zaista jasno vidi kako HDZ- načelnik prilazi ženi i udara joj dva šamara koja djeluju prilično snažno.

Ponovo kreće na vlasnika kafića

Tek nakon drugog šamara jedan od muškaraca hvata ruku HDZ načelnika Žgele, ali on izvlači ruku i nekoliko sekundi kasnije ponovo kreće na vlasnicu kafića. Ona se odmiče, a on je hvata za vrat i rukom je još jednom udara u glavu. Potom je gura i oboje izlaze iz kadra.

Ali tu je i drugi snimak (na snimku koju su objavili lokalni portali prvo se prikazuje kadar s te kamere). Na njoj se vidi da je HDZ načelnik nastavio udarati vlasnicu u glavu, i najmanje je jednom udara šakom u glavu s leđa.

Tek tada se žena uspijeva izmaknuti, ali HDZ-ovac ju još jednom pokušava udariti u glavu.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske su potvrdili da su postupali u Severinu te navode da je kriminalističko istraživanje u toku.

– 9. jula 2023. godine postupali smo u Severinu te su kriminalističkim istraživanjem za sada utvrđeni identiteti nekoliko počinilaca narušavanja javnog reda i mira, dok se i dalje sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi učesnici navedenog događaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja i primanja bolničkih prijava i kvalifikacija povrijeda slijedi odgovarajuće pismeni izvještaj nadležnom sudu – kažu iz policije.

Tukao ženu

Načelnik koji je tukao ženu na ulici nije uhapšen, nego je na slobodi. Novinari su ga kontaktirali telefonskim putem, a on je samo rekao da nema komentara.

Nasilni načelnik Severina “na vlastiti zahtjev istupio iz članstva HDZ”.

– Hrvatska demokratska zajednica najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Očekujemo pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica. Gospodin Žarko Žgela na vlastiti zahtjev istupio je iz članstva Hrvatske demokratske zajednice – poručili su iz HDZ.

Vlasnica kafića je dala svoju izjavu medijima.

– Oko 22.49 sam primila poziv radnice svog kafića koja je bila u plaču i rekla da više ne želi raditi. Na pitanje šta se dogodilo rekla je da je dva gosta iznova hvataju i maltretiraju, a jedan od njih je Žarko Žgela, načelnik Opštine Severin. Sjela sam u automobil i u kafić ušla malo prije 23 sata. Načelnik je bio naslonjen na šank, a pored njega je stajao njegov prijatelj, takođe mještanin Severina. Upitala sam ih zašto konstantno stvaraju probleme mojim radnicama, a potom ih zamolila da napuste lokal i da više ne dolaze. U tom trenutku načelnik Žgela nije ništa rekao, već je njegov kolega počeo vikati na mene da moje “konobarice ne valjaju”, “da se moraju podati, odnosno podrediti njima”, “da predam lokal ako ga ne znam voditi” – ispričala je vlasnica kafića.

Bili pijani

Potom je dodala:

– U tom trenutku sam od radnice saznala zašto je, između ostalog, ponovo nastao problem. Ona im nije željela dati još pića. Ne samo što su bili pod vidnim uticajem alkohola, već je i kafić bio pred zatvaranjem. Htjeli su litru i vodu, a već su na stolu imali dvije litre i vode – kaže.

Kramarić kaže da su je načelnik Žgela i njegov prijatelj, kada su svi gosti izašli iz lokala, krenuli verbalno napadati.

– Čovjek koji se nalazio uz načelnika za šankom je zaprijetio da će mi istući supruga. U tom trenutku je na parking lokala autom stigao jedan momak koji je mislio da još radimo i koji nije imao veze s time. U lice su mu se odmah unijela dva gosta, a jedan ga je udario i tu je sve krenulo. U samo nekoliko sekundi načelnik Opštine Žgela je iz nekog razloga počeo tući jednog momka koji je bio s njima u društvu. Rekla sam mu da se smiri i prestane. Tada me uhvatio za vrat. Uspjela sam ga odgurnuti od sebe. Morala sam jer ne znam više što je spreman napraviti u tako pijanom stanju – kaže Kramarić.

Nakon što je odgurnula načelnika, dodaje, po nju je krenulo najgore.

– Nakon što sam ga odgurnula od sebe, načelnik mi je vikao i psovao “Jeb.. ti mater”, “Znaš li ti ko sam ja? Ovo je moje selo!”‘. Odgovorila sam mu da me nije briga ko je on i tada me krenuo šamarati, dok je uokolo trajala tuča. Udario me je više puta, što šakom, što dlanom po licu. I to više puta. Sve to se lijepo vidi na snimkama s nadzornih kamera mog kafića koje su već predane policiji – kaže vlasnica kafića.

Prijatelj pomagao da pobjegne

Kaže da je načelniku prijatelj pomogao da pobjegne.

– Načelnika je zgrabio, ubacio u auto i s njim pobjegao prije dolaska policije. Tada su se svi ostali napadači razbježali, osim nekolicine gostiju koji su stali u moju odbranu i koje su tukli i maltretirali. Policija je napravila zapisnik i kažem, izuzela snimke s nadzornih kamera – kazala je vlasnica kafića.

Dodaje kako je nakon napada primljena na ljekarski pregled u OHBP bjelovarske Opšte bolnice Dr Anđelko Višić o čemu svjedoči i medicinska dokumentacija koju je predala medijima.

– Danas će ponovo posjetiti ljekara jer osjećam bolove u oku i imam podliv. Naravno, s one strane s koje sam zadobila udarce. Posjetiću i advokata jer je ovo zaista prevršilo svaku mjeru, od verbalnih maltretiranja kroz viku, prijetnje i psovke pa sve do fizičkog napada – rekla je juče Kramarić.

Žarko Žgela rođen je 25. januara 1965. godine u Slunju. Godine 1973. doselio je s roditeljima u Severin te je završio srednju školu za saobraćajnog tehničara.

U kratkoj službenoj biografiji piše da je bio privatni autoprevoznik od 1986. godine. Obavlja dužnosti opštinskog načelnika od 2009. pa do danas. Učesnik je rata devedesetih godina prošlog vijeka, oženjen i otac dviju kćeri.