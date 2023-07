Potvrđena optužnica u predmetu visoke korupcije protiv Abdulaha Skake i drugih

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je, a Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Abdulaha Skake, Amele Kolovrat, Džanele Kacila, Farisa Foče i Hasana Mrkonje.

Abdulah Skaka optužen je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi i povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina. Amela Kolovrat optužena je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave. Džanela Kacila optužena je zbog krivičnih djela obmana pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti i krivotvorenje službene isprave, dok su Faris Fočo i Hasan Mrkonja optuženi za krivično djelo obmana pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti.

Abulah Skaka optužen je za više krivično-pravnih radnji tokom mandata gradonačelnika Sarajeva. Dakle, Tužilaštvo KS tereti ga da je tokom 2017. godine nezakonito zaposlio četiri savjetnika koji su se prvobitno zaposlili u općinu Trnovo, da bi ih nakon 24 sata optuženi Skaka imenovao za svoje savjetnike. Skaka je optužen i za nezakonito trošenje novca iz budžeta grada. Naime, grant sredstva davao je njemu bliskim nevladinim organizacijama u kojima su bili angažirani članovi njegove porodice. On je uz pomoć optužene Amele Kolovrat bivše pomoćnice za finansije i budžet grada, koja je pripremala određene akte i propustila reagirati kada je gradska služba za finansije utvrdila nepravilnosti, dodjeljivao novac iz budžeta nevladinim organizacijama „MTBA“iz Mostara,, „BIMA“ i „Bedem“, tačnije, njihovim predsjednicima Džaneli Kacili, Farisu Foči i Hasanu Mrkonji. Optuženi predsjednici nevladinih organizacija su nezakonito pravdali utrošeni novac i to u iznosu od 48.000 KM. U dijelu optužnice koja se odnosi na povredu izbornog integriteta, Abdulah Skaka tereti se i da je obećavao razne pogodnosti, između ostalog i novac vijećnicima, uoči izbora predsjedavajućeg Gradskog vijeća i gradonačelnika da glasaju po njegovim uputama, a sve kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika Sarajeva, odnosno kako bi se optuženi Skaka mogao kandidirati i biti izabran za drugi mandat na toj poziciji. Optužen je i za krivotvorenje finansijskih izvještaja u kojima nije prikazivao donacije koje je grad dobio. Također, novac iz budžeta koji je bio predviđen za povratničku populaciju, usmjerio je za izgradnju rasvjete u vikend naselju Rajski Do u općini Trnovo gdje se nalazi i njegova vikendica. Tereti se i za zloupotrebe javnih nabavki vezanih za dovođenje projekta bolida Formule E. Optuženi Skaka je počinjenjem navedenih krivičnih djela pričinio štetu budžetu Grada Sarajevo u ukupnom iznosu od 116.000 KM.

Postupajući tužioci predložili su u optužnici Abulahu Skaki zabranu obavljanja poslova odgovorne osobe u državnoj službi, javnim preduzećima ili bilo kojem drugom pravnom licu u trajanju od 10 godina od pravosnažnosti presude. Također, optuženima Ameli Kolovrat, Džaneli Kacila, Farisu Foči i Hasanu Mrkonji zabranu obavljanja poslova u računovodstvu, reviziji, udruženjima i fondacijama u trajanju od pet godina od pravosnažnosti presude. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 81 svjedoka, osam vještaka elektroenergetske, građevinske i ekonomske struke i vještaka iz oblasti kriminalistike. Predloženo je i izvođenje više od 600 materijalnih dokaza. Podizanju optužnice protiv navedenih osoba, prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva KS u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova KS. Podršku su pružili i Finansijska policija FBiH, MUP HNK i MUP RS-a.