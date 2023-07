Ubistvo sarajevskih policajaca: Šta je Danijel Džafić Dado rekao o Stojniću, Keljmendiju i Osmici

U nastavku suđenja Savi Marinkoviću, Aleksandru Macanu i Marku Trifkoviću, optuženima za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine, danas je pred Vijećem Kantonalnog suda Sarajevo saslušani svjedoci Danijel Džafić i Damir Ferhatović.

Danijel Džafić Dado danas je ispičao da je u martu ili aprilu 2020. godine sjedio u kafiću s Denisom Stojnićem i Elvisom Keljmendijem te da je Elvis pomenuo da Kanton daje novac za saznanja o ubistvu sarajevskih policajaca.

Džafić je ispričao da je tada rekao da preprodaje automobile te da je je tako upoznao Srećka Mandića koji je hapšen u akciji „Volan“, a da je Keljmendi rekao da poznaje Danila Cicovića te da će njega pitati.

Stojnić je odmah nazvao Osmana

- Srećko Mandić mi je putem telefona rekao da nešto zna, ali da se o tome ne priča. Denis Stojnić je odmah nazvao Osmana Mehmedagića (bivši direktor OSA-e, op. a.) i prenio mu šta smo pričali. Za deset ili petanest minuta u kafić dolazi Nermin Šehović, uposlenik FUP-a, bio je u civilu, a poslije njega dolazi i Ibrahim Ibro Bešlija, tadašnji šef kriminalističke policije – kaže Džafić.

Prema njegovim riječima Denis Stojnić je otišao i ostavio njih četvoricu da razgovaraju.

- Denis je otišao, mi smo razgovarali. Rekao nam je: "Ja sam vas spojio, a vi fino pričajte, potrudite se bila bi dobra nagrada". Govorilo se o milion maraka - rekao je Džafić.

Nakon toga, kako je rekao, inspektor Šehović im je pružio bijeli papirić i rekao:

- Tu samo napišite koliko. Nudio je novčani iznos. Nudio je da ako imam problema da će će me amnestirati, a Keljmendiju i Mandiću poništiti djelo. Rekao je da to prenesem Mandiću. Šehović je rekao da se bilo šta da, dio puške, vozila, bilo šta - kazao je Džafić.

Za dva dana Džafić je otišao na Pale i našao se s Srećkom Mandićem na jednoj benzinskoj pumpi.

- Tada kada sam ga pitao djelovao je da je uplašen. Rekao mi je: „Nemoj čačkati to, može mrtva glava pasti, uživaj s ženom“. Kazao je i: „Lako je tebi ti si dole, a ja sam ovdje" - ispričao je Džafić.

Počasni član OSA-e

Odgovarajući na pitanje tužiteljice Šeile Heljić, Džafić je precizirao da mu je Mandić u telefonskom razgovoru kazao da bi mogao znati ko je umiješan u ubistvo, te da su i njega privodili i uzeli mu uzorak za DNK analizu.

Na pitanje branioca Aleksandra Macana, advokata Duška Tomića koji ga je pitao ko je Denis Stojinić i je li on davao izjave. Džafić je odgovorio:

- On je MMA borac, drži kafiće u Sarajevu. On prima Osmicu (Osman Mehmedagić. op. a) u kafani i zove. On je počasni član OSA-e - kazao je Džafić dodavši da Stojnić nije davao izjavu.

Nakon pitanja o podjeli nagrade od milion maraka Džafić je također kazao:

- Nama je to prikazano kao nešto normalno i da nije krivično djelo. Koliko sam razumio novac će se dijeliti na četiri dijela, s tim što Mandića niko nije uračunao osim mene. Nisam vidio nalog o dodjeli milion maraka. Šehović je sada premješten u Mostar, Bešlija u Tuzlu, a Osmca je u penziji - odgovorio je Džafić.

Svjedok Damir Ferhatović je u noći ubistva sarajevskih policajaca 2018. godine se zatekao na Dobrinji 5, oko tri, pola četiri sata. Krenuo je da pređe kružni tok kada je čuo automobil koji se velikom brzinom približavao kružnom toku i prošao ispred njega.

Ferhatović je kazao da je to bio crni Seat Leon, zatamnjenih stakala sa aluminijskim felgama sa pet krakova. Kazao je da je vidio da mu je jedan brisač podignut. Vozilo je nastavilo prema Lukavici. Svjedok je kazao da nije vidio osobe koje su bile u vozilu.

Vidjela bijeli golf i osobu u crnom

I pored dosta pitanja branilaca koji su ga pokušali navesti na grešku, Ferhatović je bio siguran u svojoj izjavi i kazao je da dobro poznaje marke vozila. Također je rekao da je vozilo bilo dosta prljavao i da nije vidio da su mu ručke i ostali dijelovi bili kromirani.

Svjedok je sam otišao u policiju četiri dana poslije kada je saznao za ubistvo policajaca.

Na pretresu su pročitani izkazi Anđe Klačar i Mirsade Šehić koja je u noći ubistva vidjela bijeli golf i pored njega osobu u crnom sa kapom. Osoba je bila vitka i visoka. Šehić je krenula da pozove policiju, kada je začula rafale i pala preko taburea pa nije stigla do telefona.

Njihovi su iskazi pročitani , jer svjedokinje zbog zdravstvenih razloga nisu bile u mogućnosti da dođu na pretres i daju izjavu.

Sljedeći nastavak zakazan je za 5. septembar kada je planirano da se putem videolinka iz Crne Gore sasluša Mladen Samardžić.

Tužiteljica Aida Topalović je zatražila od vijeća da se izda naredba za prevođenje dokumentacije koja je u junu stigla od pravosudnih organa Francuske, a vezana je za Sky aplikaciju.