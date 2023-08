Enisa Klepo, djevojka koju je pretukao poslodavac u Jablanici, za "Avaz": Poderao mi je majicu i udario me je pesnicom

- Udario me pesnicom, što su zabilježile kamere. Ustala sam i pokušala da se verbalno odbranim. Kako da se branim? Ja imam 60, on ima 160 kilograma. On je jedan konj - prepričava potresnu priču Enisa za portal "Avaza".

Nekoliko prijeloma kostiju

- Samo se sjećam da sam bila na stepenicama koje vode do bazena, gdje sam rekla da prestane, samo da mi da mobitel da obavijestim roditelje. Ustala sam i rekla mu da se pomjeri. Nekim čudom se pomjerio i rekao da mi neće platiti. Pozvala sam roditelje i momka. Došla je policija. Roditelji su me odveli u Hitnu - rekla je Klepo.

