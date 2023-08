Enisu Klepo, uposlenicu hotela u Jablanici, pretukao poslodavac: Pokušala sam se braniti, vrijeđao me, on ima 160 kila!

- Prije desetak dana moje kolegice i ja najavile smo otkaz, s tim da smo razmišljale da ćemo raditi do 10., 11. mjeseca, dok druga kolegica odlazi u devetom mjesecu zato što joj počinje nastava na fakultetu. Međutim, kada smo tu vijest saopćile nadređenima, tačnije direktorici Ines Džafić, ona nije baš najbolje podnijela tu vijest. Ogradila se od priče, kao da to nju ne zanima te da, ako želimo, možemo ići, nije problem. Međutim, njen suprug Amir Džafić je to podnio mnogo gore i krenulo je maltretiranje i verbalno ponižavanje. Govorio nam je: „Hajde sad, čistite prozore, podove.“ Ako radim kao recepcioner, zar je opis mog posla da budem i čistačica? Mi smo sve to trpjele, dok se jednog dana nismo dogovorile da odlazimo u avgustu. Čekale smo priliku da sretnemo njegovu suprugu Ines. To se desilo 31. jula u prvoj smjeni, bila je kolegica i ona je rekla Ines da mi napuštamo posao. Kada primimo plaću, više nećemo raditi - prepričava nam Enisa.

Ines joj je tada poručila da joj nikad neće platiti. Džafić je došao, a Enisa nije željela izaći iz hotela dok joj ne isplate plaću za prethodni mjesec.

- Onda je krenulo batinanje. Sjedila sam na stolici. Podigao me, poderao mi majicu. Udario me pesnicom, što su zabilježile kamere. Ustala sam i pokušala da se verbalno odbranim. Kako da se branim? Ja imam 60, on ima 160 kilograma. On je jedan konj. Povukao me do zadnjeg ulaza, gdje nema kamera. Ines se sakrila iza kioska, kuhar je također pobjegao. Kuharica je bila između mene i Džafića i pokušala nas razdvojiti - kaže Enisa Klepo.

Dodaje da je najviše udaraca dobila u predjelu glave. Nazivao ju je i pogrdnim imenima.

Nekoliko prijeloma kostiju

- Samo se sjećam da sam bila na stepenicama koje vode do bazena, gdje sam rekla da prestane, samo da mi da mobitel da obavijestim roditelje. Ustala sam i rekla mu da se pomjeri. Nekim čudom se pomjerio i rekao da mi neće platiti. Pozvala sam roditelje i momka. Došla je policija. Roditelji su me odveli u Hitnu. Svi iz smjene su plakali kada su me ugledali. Poslali su me u Mostar u bolnicu. Bila sam dva dana u bolnici. Konstatirali su da imam teške tjelesne povrede. Imam dva prijeloma lijevog oka, jagodična kost i krajnji kraj oka. Sva sreća pa sam izbjegla taj operacijski zahvat. Desno oko mi je u podljevima - priča potresno Klepo.

Najavljeni protesti

- Država je, koliko vidim, na nogama. Moja majka je bila uz mene, kao i otac, amidža, moj momak. Udruženja u BiH su se podigla i dala su mi podršku, udruženja koja su nastanjena u Konjicu, Mostaru i drugim gradovima. To će biti iduće sedmice. Voljela bih da sve bude popraćeno - zaključuje Enisa.