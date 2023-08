Brutalno pretučeni Mirza Dervišević za "Avaz": Napad je politički motiviran

Novinar brčanskog portala “Times.ba” Mirza Dervišević brutalno je napadnut u subotu uvečer. Dok se vraćao s porodične zabave s majkom, muškarac maskiran fantomkom mu je prišao sleđa u centru Brčkog. Udario ga je u predjelu sljepoočnice i arkade, zbog čega ga je odmah zalila krv.



Dervišević je za „Dnevni avaz“ kazao da je siguran da se napad desio zbog tekstova koje je pisao o bivšem gradonačelniku Esedu Kadriću i pokušaju smjene aktuelnog Zijada Nišića te da ga ovo neće pokolebati.

Bez daha

- Krenuo sam u subotu s mamom kući, a brat nas je čekao ispred zgrade. Napadač mi je prišao sleđa i udario me. Riječ je o osobi visokoj oko 180 centimetara, između 25 i 37 godina. Udarce sam dobio željeznim bokserom. Kao da je bio iznenađen što nisam pao na zemlju i imao sam osjećaj, prema njegovom ponašanju, kao da hoće još, da nije završio šta je htio, ali je valjda to već predugo potrajalo, pa je krenuo prema vozilu koje ga je čekalo - rekao nam je Dervišević.

Ističe da je krenuo trčati za nasilnikom i da je tada vidio i marku automobila, pa je to kasnije ispričao policiji. Pojašnjava da ga je uspio udariti dok je išao prema automobilu te je nasilnik pao na zemlju, ali je onda i Dervišević ostao bez daha.

- Krvario sam puno, oko mi se skroz zatvorilo, a noć je bila, pa je on uspio ustati i krenuti prema automobilu. Nakon toga sam se okliznuo i pao na zemlju, a u tom trenutku je došao i moj brat koji ga je pokušao spriječiti da uđe u automobil, ali nije uspio. Potom sam ustao i pokušao pesnicom razbiti zadnje staklo kako bi ih policija lakše identificirala, ali nisam uspio. Nakon toga su dali puni gas i otišli - ispričao je Dervišević.

Poručuje da za sebe ne strahuje, ali da ga je strah za porodicu, naročito za dvoje maloljetne djece.

Remećenje sheme

Navodi da iz policije još nisu identificirali tu osobu, ali i to da mu je čudno što mu nije ponuđena policijska zaštita.



Pojašnjava da je policiji prijavio nalogodavce za koje sumnja da stoje iza ovog napada. Riječ je o osobama koje su poznate u političkom životu Distrikta Brčko BiH.

- Sigurno je da je ovo politički motivirano s ciljem da se ja ušutkam, kako ne bih poremetio njihovu shemu da preko SDA postave za načelnika čovjeka koji je osuđen kao narkodiler. Abdulah Iljazović je meni pisao nakon jednog teksta da se nađemo s prijedlogom za mene, što sam odbio. Reagirao je na to emotikonom srca i to mi je bio znak da se nešto sprema - kazao je Dervišević za „Avaz“.

Ko stoji iza svega

Za glavne osumnjičene napadnuti novinar Dervišević smatra zastupnike u Skupštini Distrikta Brčko BiH Aliju Denjagića i Abdulaha Iljazovića te njegovog oca i vlasnika jedne kompanije Faiza Iljazovića.

- Ako misle da će me ovim uplašiti, varaju se, moraju da me ubiju da bi me zaustavili. Za mene je ovo samo motivacija - zaključio je Dervišević.