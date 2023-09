Sarajevski policajci Kemal i Nezir tri kilometra nosili na leđima osobu kojoj je pozlilo

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na društenim mrežama su objavili pismo o događaju na Skakavcu i nesebičnoj pomoći i profesionalizmu dvojice sarajevskih policajaca.



Prvi došli

Poruku su iz ureda ministra MUP-a KS objavili u cijelosti:

- U moru informacija koje dolaze do vas želio bih vam prenijeti jednu vrlo lijepu vijest o vašim službenicima (policajcima) - navodi se na početku pisma.

- Svjedok sam vrlo teške situacije na vodopadu Skakavac. U subotu 26.08.2023, u 18:00, jednoj osobi je teško pozlilo na pješačkoj stazi. Zvao sam Hitnu pomoć, koja je obavijestila policiju i GSS. Vozilo hitne pomoći je došlo do tačke do koje ide automobil, međutim, osoba kojoj je trebalo ukazati pomoć je bila preko tri kilometra od te tačke i pripadnici Hitne pomoći nisu išli dalje. Prva ekipa koja je došla do unesrećenog su bili vaši policajci Kemal i Nezir.

Njihov profesionalizam, smirenost i želja za pomoći su bili za svaku pohvalu. Kako je već bilo kasno, a pripadnici GSS-a nisu bili blizu, vaši policajci su s rečenicom:

Utoplili ga košuljom

- Ne možemo čekati GSS, mrak i gledati čovjeka kojem je sve lošije i lošije - uzeli osobu i doslovno na leđima nosili prema tački gdje nas je čekala hitna pomoć. Čak su je utoplili svojom košuljom. Njihova fizička sprema je bila impresivna, izgledali su kao američki marinici s bosanskih duhom.



U pismu se navodi da je osoba kojoj su pomogli hitno operisana i trenutno se oporavlja.

- Ovim putem iskazujemo javnu zahvalu našim hrabrim i odvažnim službenicima na odgovornom i humanom činu.