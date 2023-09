Otkrivamo detalje obračuna u KPZ-u Zenica: Šerak cinkario Bunara Tužilaštvu

Edis Bunar, zajedno s još jednim zatvorenikom, izvjesnim Palavrom, u srijedu je u zeničkom zatvoru napao Adnana Šeraka, s kojim je nekad bio u dobrim odnosima, a sada su na suprotstavljenim stranama.



Dvije grupe

Jedan od mogućih razloga je i taj što je Šerak bio krunski svjedok u istrazi protiv Bunara.

Kako saznajemo, Bunar je nasrnuo na Šeraka dok je ovaj telefonirao iz govornice KPZ-a.

- Došlo je do propusta, nije smjelo doći do njihovog kontakta. Riječ je o dvije suprotstavljene grupe, bez obzira na to što se radi o osobama iz Sarajeva - kazao nam je izvor.

Poznato je da su zatvorski čuvari odmah reagirali i uspjeli spriječiti da to eskalira u opću tučnjavu.

Vidio izjavu

Upravo je Bunar u svom stanu krio Šeraka kada je ovaj pobjegao iz zeničkog zatvora 2018., odnosno kada se nije vratio s dopusta. Bunar služi kaznu zatvora od četiri godine zbog organiziranja narkogrupe, a uhapšen je u okviru akcije "Prizma".

Edis Bunar je sklopio sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom Kantona Sarajevo nakon što mu je tužilac pokazao šta je protiv njega svjedočio Adnan Šerak.

Vrhovni sud je Šeraku prošle godine smanjio kaznu zatvora na četiri godine za ubistvo zatvorenika Dženana Džake u KPZ-u Zenica.

Bunar je već bio na izdržavanju kazne, a dočekao je Šeraka, koji je ponovo stigao u Zenicu.

Zarobio muškarca

Presudom Općinskog suda u Sarajevu Adnan Šerak je prvostepeno osuđen ove godine u aprilu na godinu zatvora za protupravno lišenje slobode A. G. i nanošenje lakših povreda. Šerak se teretio za slučaj iz jula prošle godine, kada je u kući u Švrakinom Selu zarobio A. G., kojem je oteo pištolj. Sve je počelo u kafiću na Marindvoru, nakon što su napadnuti A. G. i S. J. jer je A. G. stavio pištolj na sto.