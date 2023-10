Kokanović se pokušao opravdati za ubistvo policijskog inspektora: Tvrdi da se ničega ne sjeća

- Tokom kobne noći on je bio pijan i drogiran, pa je tokom ispitivanja u policiji tvrdio da se ničega ne sjeća. Policajcima je ispričao da se ne sjeća ni motiva ni ubistva inspektora Markovića - rekao je izvor Srpskainfo".

On je u nedjelju uvečer sa dva hica ubio Markovića ispred noćnog kluba „Džil“ u centru Bijeljine. Inače, Kokanović je sin Zorana Kokanovića poslanika u Narodnoj skupštini RS.

Inspektori baš i nisu povjerovali u njegovu priču.



- Puno tu stvari pokazuje da je teško da je to istina. Pošto je on nakon ubistva pobjegao, odbacio oružje i slično. Sve to biće provjereno u narednom periodu - rekao je sagovornik Srpskainfo.

Kako je sagovornik kazao, sumnja se da ipak postoji neka pozadina u ovom ubistvu.

- Za sada postoje informacije da se ne radi o nekoj kafanaskoj ili pijanskoj tuči. Ima tu još puno posla, mnoge stvari se trebaju provjeriti. Također, utvrđuje se i da li je Marković ubijen zbog svog posla - rekao je izvor Srpskeinfo.

Marković bio dežurni

Marković je u nedjelju bio dežurni. Radio je drugu smjenu i prije zločina je zajedno sa kolegom bio na jednom uviđaju u Bijeljini.

S druge strane, Kokanović je ranije tog dana iz Brčkog došao u Bijeljinu jer je, kako se saznaje, suprugu dovezao da se porodi u Bolnici ”Sveti Vračevi”.

- Marković je po završetku posla otišao na piće u ”Džil” i tu ga je dovezao kolega. Sjedio je za šankom nekih pola sata. U međuvremenu, u noćni klub je ušao Kokanović sa društvom. Nisu se tu dugo zadržali.

U klubu su bili svega pet minuta i za to vrijeme Kokanović i Marković nisu imali nikakav sukob, ni verbalni ni fizički.

Kokanović je prvi izašao iz kluba, a u trenutku dok je Marković izlazio Kokanović je zapucao ka njemu. Pucao mu je u prsa i Marković je zadobio ustrelnu i prostrelnu ranu grudnog koša, od kojih je preminuo - rekao je izvor "Srpskainfo".