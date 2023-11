Advokatica Vidović: Bilo je dosta bitnih povreda, ne postoji animozitet prema tužiocu

Advokatica Vasvija Vidović koja zastupa Fadila Novalića , nakon sjednice pred Apelacionim vijećem Suda BiH, izjavila je da je prilkom donošenja prvostepene presude učinjeno više bitnih povreda.



Značajne povrede

- Učinjeno je toliko bitnih povreda, nije nam sada dozvoljeno da iznosim detalje i da komenrtarišem predmet. Čuli ste, radi se o veoma značajnim povredama kao što je prekoračenje optužbe, nerazumnjivosti izreke i presude uopće, suprotnosti izreke, suprotnosti razloga međusobno - kazala je Vidović.

Na pitanje novinara da se u sudnici vodio animozitet između Vidović i tužitelja, te da je ona istakla da je bila haranga protiv optuženih, tužilac da je bila haranga protiv njega, Vidović je odgovorila:

- Vrijeme će pokazati šta se upravo dešavalo, ja ne znam šta misli kolega Pašić kad kaže da je protiv tužioca haranga bila, pa vi ste svi svjedoci šta se tamo dešavalo. Meni je prijećeno tamo od sudnice „odgovarat ćeš ti za ovo i za ono“, iza leđa stranaka, usred suđenja. Međutim nije to bitno. Ja naravno kolegu Pašića cijenim kao i svakog drugog kolegu ali ne dozvoljavam takvo kršenje ljudskih prava kao što su bila u ovom slučaju. Kažem ono što jeste sigurno tačno, a to je, da su se određene stvari koje ne smiju da se dešavaju u istrazi, plasirale svjesno.

Postupanje Tužilaštva

- Naravno, vi ste predstavnici medija, ja da sam na vašem mjestu također bih sve to radila i objavljavala, svaku činjenicu koja mi je dostupna. Međutim pitanje postupanja Tužilaštva kroz ovaj postupak, evo pogledajte izvještaj Amnesty Internationala o tome. Ja zaista nikakav kontakt neman s tom organizacijom niti s Birnom, mada znam dati ponekad izjavu. Vi ste vidjeli, mi smo tražili prisustvo OSCE-a i medija, upravo da se vidi šta se to dešava. Što se tiče tužioca ne postoji animozitet, jer i to je dio posla - kazala je Vidović.