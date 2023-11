Slučaj djevojčice Nadin: Danas presuda ocu koji je spašavao život svog djeteta

Denisu Smajloviću, ocu djevojčice Nadin, danas će u Općinskom sudu Sarajevo biti izrečena presuda jer se borio za svoje dijete u trenutku kada su tom istom djetetu oni koji su bili dužni pružiti adekvatno liječenje to pravo uskratili.



Presudu će u 15 sati izreći sudija Tin Begtašević.

Običan čovjek

Smajlović se našao na optuženičkoj klupi po optužbi Kantonalnog tužilaštva Sarajevo da je ugrozio sigurnost prof. dr. Ede Hasanbegovića, šefa Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Otac djevojčice je, nakon što su mu ljekari u KCUS-u odbili liječiti kćerku te potpisati otpusno pismo, prijetio plinskim pištoljem. Zanimljivo je da je Tužilaštvo KS donijelo odluku da neće provoditi istragu protiv ljekara KCUS-a u slučaju djevojčice Nadin. Ipak, vrlo efikasno je donesena odluka o podizanju optužnice protiv njenog oca Denisa Smajlovića.

Djevojčicini roditelji Denis i Amina Smajlović tražili su istragu protiv deset ljekara KCUS-a, jer su odbili liječiti njihovu kćerku.

- Bosna i Hercegovina je država u kojoj sistem ne funkcionira sve do trenutka dok ne uzmete pravdu u svoje ruke, a onda, odjednom, vidite kako svaka institucija radi svoj posao i pokazuje kako "postoji" sistem kada je u pitanju mali, obični čovjek. Svaki roditelj koji je doveden do očaja, kao što je to bio Denis, postupio bi isto. Denis će snositi odgovornost, ali je žalosno što u ovim klupama u sudnici ne vidimo one koji su uzrok svega ovoga - kazala je Amina Smajlović za „Avaz“.

Ona napominje da je riječ o optužnici koja je podignuta iako prethodno Denis nije saslušan, pa je takva optužnica vraćena tužiocu na otklanjanje uočenih nedostataka. Riječ je o optužnici koja je podignuta istog dana kad je donesena i naredba o provođenju istrage protiv Denisa.

Stalne kontrole

- Cijela država je upoznata s riječima jedne osobe da se Nadin neće liječiti u KCUS-u, cijela država je osudila izjavu jednog ljekara i stav onih ljekara koji su odbili liječiti našu Nadin kad su o tome bili pitani od generalne direktorice KCUS-a. Denis, otac Nadin, moj suprug, kojeg se nikad nisam postidjela zbog njegovog postupka, nikoga nije mogao lišiti života plinskim pištoljem, sve je to izneseno u postupku koji je vođen u Sudu - napominje Amina Smajlović.

Dodala je da će, bez obzira na to kakva presuda bude, nastaviti sa svojom borbom.