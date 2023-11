Matković se žalio na tretman u zatvoru u Vojkovićima: Odvajaju me i tretiraju kao da sam Al Kapone

Milan Matković iz Trebinja, koji je optužen kao vođa organizirane grupe koja se bavila krijumčarenjem većih količina kokaina iz Južne Amerike, na današnjem ročištu u Sudu BiH ponovo se žalio na hranu i postupanje uposlenika Državnog zatvora u Vojkovićima.



Slali audioporuke i videosnimke

- Oni kao da se takmiče sa mnom kako da me kazne, ničim to nisam zaslužio, nemam disciplinski prekršaj. Vrše pretres kod mene, odvajaju me od ostalih. Ja se tamo tretiram kao Al Kapone - kazao je Matković.

On je rekao da su ga poslali na alergotest, a on, ustvari, ne podnosi povrće. Naveo je da je hirurg dva puta tražio da ga pošalju na operaciju žuči u bolnicu „Srbija“, ali da je uprava zatvora to odbila.

Matković je sudskom vijeću putem svoje advokatice Lejle Čović dostavio zahtjev da mu se produži telefonski razgovor sa suprugom i djetetom na pet minuta, a s majkom tri puta po deset minuta.

Predsjedavajući vijeća sudija Miroslav Janjić rekao da će razgovarati s upravom zatvora u vezi s njegovim zahtjevom.

Inače, danas je državni tužilac Igor Dubak sa svjedokom Suadom Hasanovićem nastavio prikazivanje Sky komunikacija između optuženih.

Oni su jedni drugima slali audioporuke, videosnimke i fotografije.

Tako su utvrdili da je Sky nadimak General koristio optuženi Mitar Blagojevića iz Foče.

- Đe si, đenerale - javljao mu se optuženi Matković i poslao mu svoju fotografiju.

Njih dvojica su uz fotografiju pumperice razgovarali o njenoj cijeni, a koju su kupili za 1.200 KM.

Slikali se s automatskim puškama

Prikazana je i fotografija Mitra Blagojevića na kojoj on i još jedna osoba drže automatske puške.

Predočene su komunikacije Matkovića sa optuženima Draganom Stupićem, Vladicom Rakićem i Draženom Šinikovićem s kojim je razgovarao o kupovini kamiona.

Matković je zezao Stupića koji mu je poslao fotografiju iz restorana.

- Šta jede taj moj kumašin. Nešto ti to malo po tanjiru, sigurno je skupo. Imaš pozdrav od Generala.

Optuženi Miroslav Čalija iz Mostara, za kojeg tužilaštvo tvrdi da je koristio Sky nadimmak Rođo, nije komunicirao s Matkovićem na način kao i ostali.

S njim je Matković uglavnom komunicirao u vezi s kupovinom zemljišta u mjestu Željava kod Mostara i gradnjom nekretnine u Ivanjici.