Damir Muharemović otvorio dušu i otkrio kako je Edin Tule zaveo njegovu ženu: Sada mi on prijeti da će me ubiti, ostavila je petero djece

Sve je počelo prije dvije sedmice kada mi supruga dolazi s informacijom da je za sutra dogovorila psihoterapijski tretman s Edinom Tule u SCC-u. Supruga se, naime, već godinama bori s depresijom i nizom pratećih problema i – između ostalih mojih prijedloga – bila je i ideja o psihološkom savjetovanju. Duže je vrijeme odbijala takav korak i imena koja sam joj predlagao i zato me začudilo otkud najednom već dogovoren sastanak s Edinom. No, kako sam bio njegov dalji prijatelj, poznajem ga skoro dvadeset godina, bio sam mu nekoć i asistent u ljetnoj školi i lektorisao dvije od tri njegove knjige, pomislio sam da u tome nema nečega lošeg ako će joj pomoći. Ispostavit će se potpuno suprotno: povjerenje i poziciju psihologa iskoristio je da zadobije njenu naklonost i ljubav, na seansama joj ponudi brak i razori porodicu građenu skoro petnaest godina, a njene roditelje ucjenjuje za pare.

Odmah sam nakon toga obavijestio njenu i svoju porodicu i kazao šta se desilo. Niko nije mogao vjerovati – i do dan-danas ne vjeruje – jer je naša porodica bila primjer svima. Koga god pitate, potvrdit će vam to. Danima smo u bunilu. Majka joj sebi čupa kosu i već koji put završava na hitnoj, tetka, otac i sestre plaču u šoku i piju tablete za smirenje, otac je danas bio u bolnici, prijatelji ne mogu danima spavati i ne idu na posao... Sutradan otkrijem PIN broj i dobijem uvid u jednu pravu jamu – jamu intimnih osjećaja, riječi, zavođenja, viđanja bez marame, osmijeha...

Bio sam se potpuno oduzeo. Počeo sam se tresti. Drhtalo mi je cijelo tijelo, mrak mi je pao na oči. Počeo sam plakati. Kako si to mogla, kako je uopće došlo do toga da ti neko ponudi brak, pa gdje ćeš to uraditi – na sva moja pitanja nije odgovarala. Kad sam je upitao šta mu je odgovorila, kazala je, parafraziram, da se neće udati za njega – zasad. Ta me je rečenica slomila. Samo se Bogu prepuštam da učini sa mnom šta god želi za ono što sam učinio. Jer samo On zna da mi se cijeli svijet – a ona i naša djeca bila su moj najdraži i najtopliji svijet – tada urušio pod nogama. Nikakvog opravdanja nema. Ima samo vječito kajanje i traženje oprosta.

Kad se vratila tu večer, kune mi se da nisu ništa razgovarali porukama. Uzmem telefon i stvarno nema ničega. No, otvorim slike i vidim dvije njegove i jedan selfie. U sobi počne svađa. Pokušavam joj kazati kako je žalosno da se kao udata žena, pa još i pokrivena, slika s drugim muškarcem, da izlazi sa njim bez mog znanja itd. U jednom trenutku mi reče kako nema više ljubavi i poštovanja prema meni, što me baš pogodilo. No, kada je zaspala, ostalo mi je u glavi pitanje kako li se onda dogovaraju ako nema poruka. Ukucam njegovo ime u Viber i otkrijem – skriven chat i PIN broj. U tom sam se trenutku skamenio. Budim je i govorim da mi otvori razgovor da vidim šta piše tamo. Odbija više puta. Umjesto toga mi reče kako joj je nešto rekao. “Šta ti je rekao?” i dalje ne kontam. Kaže: “Ponudio mi je brak.”

Dan ili dva nakon toga supruga opet dolazi s istom željom. Poziva čak i mene da dođem. Odbijam zbog mnoštva poslovih obaveza. Treći i, čini mi se, četvrti put odlazi bez mog znanja. Posljednji put – a sve se dešava u jednoj sedmici – govori mi ujutro da je Edin zove hitno u 12 sati. Rekoh: “Enisa, ko je taj čovjek za našu porodicu? Otkud njemu pravo da zahtijeva tvoj dolazak?” Kako sam morao ići na posao, rekoh joj da ne može ići jer su nam djeca u školi, a najmanja trogodišnja djevojčica sama. No, kad ono hoće, vratim se s posla i druga kćerka govori da su dolazili moji, o čemu supruga ništa nije znala. “Gdje si to ti bila?” Kaže: “S Edinom.” Izađemo na moju molbu u haustor da djeca ne slušaju i kažem joj jasno da joj kao muž ne dozvoljavam da više ide s njim na kafe i razgovore. Nikad – ali nikad – nisam ni pomislio za nju da može skrivati nešto niti da radi nešto nemoralno, jer je to bila izrazito čestita žena. No, kad se viđa s nekim četiri-pet puta u sedam dana, pomisliš da se tu dešava nešto čudno.

Znate li kako zvuči ridanje razorenog čovjeka? Čovjeka bez nade, izgubljenog, u tami, kojem je oduzeto najveće dobro? Molite se u dubini noći da ne saznate. Samo dovite da vas zaobiđe takvo zlo. I taman kad pomislih da ne može gore, dobijem audioporuke koje joj je slao i video njihovog tobože šerijatskog vjenčanja, na kojem se zaklinju na Kur'an i na – pištolj – valjda kao prijetnja svima nama. Video vjenčanja sam skinuo na zahtjev osobe u čijem je stanu snimljen. Da Bog sačuva ovog ludila. Kakvog šerijatskog vjenčanja kad je žena i danas udata? Više mi je ljudi potvrdilo da, s vjerske strane, od tog njihovog “vjenčanja” nema ništa, jer ne postoji brak na brak. Sama ceremonija je smijurija u kojoj se prvo vjenčaju, a onda postavljaju uslove, što je abeceda u islamskom pravu. O svjetovnom braku da ne pričamo. Neka mu i danas bude posve jasno: Enisa i ja nismo razvedeni i ona ti je zabranjena i pred Bogom i pred ljudima. I nije u pričeku.

Da vam ne pričam kakve su se tu stvari u međuvremenu dešavale... Od toga da ju je smjestio u stan jedne žene, koja ju je, ne znajući pravu istinu, isprva primila, a zatim izvrijeđala na mrtvo ime pred našim haustorom kad su došli da uzmu suprugine stvari i kad je saznala istinu, da je Edin Tule počeo prijetiti i Enisinim roditeljima i meni i svim mojim prijateljima i učenim ljudima koji su napisali nešto o ovome – do toga da Edin Tule traži od njenog oca 10.000 eura (poslao je i žiro račun), zbog čega su ga suprugini roditelji prijavili policiji za ucjenu/iznudu. Samo da naglasim da je žena koja je primila suprugu učinila time dobro djelo i na tome joj se zahvaljujem.

Deseci porodica

Reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje”.

Iz svega ovoga nije mi bilo jasno kako je sve ovo bilo moguće. Takva se smutnja stvorila da je pogodila desetke porodica. Zar je moguće da se ovakvo nešto dogodi ocu koji sedam godina radi dva puna radna vremena, boreći se da njegova porodica ima normalan i kvalitetan život, sve dok to nije dovelo do ozbiljnijeg narušavanja zdravlja, nakon čega više nisam mogao nastaviti raditi do jedan navečer. Zar je moguće da se ovo desi mužu koji je svojoj supruzi dao potpunu slobodu, podršku i finansije da studira, uči i radi šta želi, ide na trening i druženja, sankali smo se i plivali u Jadranu, svaku odluku donosili zajedno, otvarao sam joj prilike za poslove, udovoljavao, bogami, koliko sam god mogao? Njena porodica i moja se toliko poštuju i vole da smo kao rođeni.

Vraćao sam se na naše bračne svađe i uzajamna nezadovoljstva, tražio izvora u svojim i njenim ružnim riječima i postupcima, prepirkama i nerazumijevanjima. No, i poslije tih i poslije svake svađe bismo opraštali jedno drugom, plakali, vraćali se na lijepo i imali svoju intimu. Enisa je svima – i meni i svojim roditeljima, sestrama i prijateljicama (što će one potvrditi) – uvijek govorila kako ima “najboljeg muža”, lijepo kazivala o meni kao ocu, a moja ljubav prema njoj nije posustajala. I pitam se, evo, već deset dana odakle, pobogu, taj čovjek u ovoj porodici.

A onda saznam da Edin Tule, zapravo, zavodi ženu za ženom i ostavlja ih kad mu dosade. Ulogu psihologa koristi da dođe do intimnih informacija, a onda te informacije iskoristi za psihološku ili materijalnu ucjenu. Predator iz udžbenika.

Saznao sam i potvrdio sljedeće:

- Od Enisinog oca je tražio 10.000 eura i poslao mu žiro račun uz prijetnju: “Ukoliko ne isplatiš taj novac na račun, postoje druge mogućnosti direktne isplate jer meni nije teško doći u tvoju kuću u Podlugovima odmah pored džamije, na tvoju adresu u Austriji ili u Trijebine u Sjenici. Volim Podlugove još iz Čolinih pjesama, Austrija mi je redovna destinacija, a u Sjenici sušim jareću stelju redovno. Znam da će tebi biti lakše i ugodnije da uplatiš novac direktno na račun i to ti preporučujem. U suprotnom to ćemo uživo aBd.”

- Mojoj supruzi je Edin Tule rekao kako je dosad imao osam žena, zajedničkom prijatelju da ih ima “mnogo”, a na snimku se čuje kako govori “da ih nema dovoljno”. Žena iz Sandžaka, s kojom ima dijete, napustila ga je kad je saznala da je već oženjen. Slučaj potvrđen, došli do njene prijateljice

- Edinu Tule je zabranjeno držanje predavanja u svim džamijama. To mi je potvrdilo više uposlenika Islamske zajednice. Zabranjeno mu je držati predavanja i u nekim islamskim udruženjima, što su mi potvrdile osobe u njihovim upravnim odborima.

- Reisa portretira kao “ped**činu” i “iskorišteni ku*ton”, prijeti hafizu Kenanu Musiću, koji mi je pokazao njegove poruke, Nezimu Haliloviću Muderrisu, Elmedinu Konakoviću i drugima.

Ona je izmanipulirana

Iz svega toga sam shvatio da je Enisa dobrano izmanipulirana. Uvjerena da u mužu, roditeljima i ostalima ima prepreku, otvorila mu se kao psihologu, a on zloupotrijebio tu ulogu terapeuta da je zavede i udalji od svih njenih. Kad kažem svih, onda mislim na doslovno sve njene: i roditelje, sestre i njihove porodice, tetke i daidže, rođake, prijateljice... Kakav to terapeut koji u toku psihoterapije udatoj klijentici nudi brak? Kakav je to terapeut koji biva uzrokom raspada jedne porodice? Kakav je to “zaštitnik” koji pobjegne iz države i ostavi ženu koju navodno štiti da se sama nosi sa situacijom koju je on prouzrokovao? Gdje je taj “muž” koji je ostavi bez novca i ikakve druge podrške? Kakav je to čovjek koji će ženu odvojiti od njenih najbližih – oca i majke koji su je odgojili da bude časna i primjerna?

Naše troje starije djece – pošto vidim da ih Edin uzima u usta – preksinoć su joj rekla istinu u lice: da nije tačno da sam ja kakvim me pokušava predstaviti, da je to što je uradila ružno i da ne žele biti u njegovoj blizini. Djeca su najbolji svjedoci našeg braka i odgojena su da budu potpuno iskrena, hvala Bogu. I zato ti, Edine, nikad neću halaliti što si im uništio djetinjstvo. Sve koji čitate ovo, a koji možete nešto učiniti, molim vas za jedno: spasite moje i vaše kćerke, sestre i supruge od ovog predatora! Naš je brak pregazio cunami, porodice i prijatelji su nam toliko oštećeni da ćemo se teško ikad oporaviti, ali ovaj čovjek je opasan. Edin Tule već meni i Enisinom ocu prijeti likvidacijom i samo je pitanje dana kad će naći novu žensku žrtvu.

A ako vam još nije jasno, onda pročitajte transkript njegove audioporuke:

“Pozadina filozofije je da čovjek mora vjerovati da je on najveće čudovište u svakoj šumi. Gdje god da uđe: društvo je šuma, čovjek je šuma, i te praktične šume na velikim planinama, visoravnima su samo zgodan, slikovit primjer šta znači biti najveće čudovište. To je tako hranjivo i dobro. Onaj zikr kad Poslanik, a. s., kaže: “La illahe illa ente, subhaneke inni kuntu mine-zalimin“, upravo nas programira da budemo vukovi, jer priznajemo: “Nema Boga osim Allaha, Uzvišen je On, a mi smo bili od nasilnika.“ To je precizan prijevod. Prevode idioti: “Mi smo se o sebe ogriješili“, a to je neprecizno. “Inni kuntu mine-zalimin“, ja sam bio od nasilnika, bio sam, bit ću i opet ću da budem sutra. Jer puno manje štete nanosimo kao nasilnici, nego kao žrtve. I to je taj mentalitet – ne može niko od mene da se ogriješi, nije se rodio, niti će se roditi. A ja mogu od koga god poželim i hoću. I to je otprilike početak i inicijacije u vučiju školu.”

Je li vam sada jasan mentalitet čovjeka koji otima šta želi i od koga želi? Egomanijaka koji sebe smatra vukom, a žene plijenom? Vjerujem i da postoji država i da će preduzeti pravni koraci biti djelotvorni u toj mjeri da se ovom predatoru zabrani blizina našoj djeci. Pozivam institucije da se hitno pozabave ovim prijetnjama. Jutros sam na telefonu otkrio i meni najteži snimak s njihovog “savjetovanja”, od kojeg mi se stomak prevrnuo. Pozivam Edina da se kloni moje porodice, jer ću u suprotnom biti primoran objaviti prijetnje i iznude upućene Enisinom ocu i majci te audiosnimke predatora na djelu, gdje govori o ranijoj namjeri da rasturi porodicu, upoznavanju sinova, motivu od kojeg se ježi koža. Gdje se ismijava sa mnom, vjerskim propisima i institucijama braka.

Zaboravio sam dodati važnu stvar: Enisa tvrdi da nije imala intimni odnos sa tim čovjekom i to vjerujem da je tačno. Osim u prijekoj potrebi, ovime se isključujem iz daljih rasprava. Potreban sam svojoj djeci u našem domu. Toplina koju imaju ovdje mi je najvažnija na svijetu. A njega prepuštam Gospodaru. I uvijek će ga pratiti moja dova: Proklet neka si što si uništio djetinjstvo naše djece - naveo je.