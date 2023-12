Ovo je sadržaj poruke koju je maloljetni učenik poslao Upravi škole: Spremite se na krvoproliće, jedino mi je žao učenika koji će ispaštati zbog vas!

U mailu, koju su poslali na adresu škole, kako saznajemo, navodi se sljedeće:

- Dragi kolektive MSŠ DV

Nadam se da ovaj mail čitate u zdravlju jer ga ubrzo nećete imati, no želim vam dati do znanja ozbiljnu prijetnju koja se nadvila nad vašim jadnim malim i bijednim životima. Ja sam bio učenik vaše škole i poznajem kakve ste fukare. Tako da draga moja gospodo došlo je i mojih pet minuta po naplatu stresa koje sam proživio sa vama. Jedino mi je žao učenika koji će ispaštati zbog vas. Ne želim baš da vam preporučim ignoriranje ove poruke i opasnosti koja vas sljeduje. Sutra, tj. u petak 01. 12. 2023. dolazim u jutarnjim satima. Spremite se na krvoproliće želim vam sve najbolje (naravno do sutra). U potpisu: Fantom.