Suprug ranjene žene za "Avaz": Četvorica su me napali u mojoj kući, u naguravanju s njima, pištolj je opalio i rikošet je pogodio moju suprugu

Redakciji “Dnevnog avaza” obratio se Bajazit Halilović povodom događaja koji se desio jučer u stanu u ulici Mehmeda Arapčića, kada je ranjena njegova supruga A. H.



Četvorica ga fizički napala

- Ne znam ko je medijima davao informaciju, navedeno je kao da sam ja izvršio nasilje u svojoj porodici i pucao u svoju suprugu. To nije istina i ne bih sad s vama pričao da je to istina. Dakle mene su napala četiri lica, ušli su mi na vrata. Počeli su da me tuku, da maltretiraju mene i porodicu. Ja sam došao do pištolja da bi ih zaplašio da izađu iz kuće. Međutim došlo je do naguravanja i rikošet je pogodio moju ženu i to je sve što se desilo - kazao je za portal "Avaza" Halilović.

Dodao je da je ratni vojni invalid te da časno i pošteno živi.

- Sa tim pisanjem se samo nasilnici nagrađuju, a ljudi koji brane porodicu postaju nasilnici u očima javnosti. Odmah sam pušten, ništa me ne terete samo zbog pištolja što nije vraćen. Ja sam odmah nazvao policiju i odložio pištolj. U ratu sam zarobljavan, sa zakonom nisam imao problema. Ja nemam mrlje. Oni su meni nanijeli povrede – navodi Halilović.

Maltretirao njegovu kćerku

Prema njegovim riječima policija je uhapsila oca i dvojicu sinova.

- Taj sin je nekad hodao s mojom kćerkom. Ona ga je ostavila jer ju je maltretirao, uvlačio je na silu u automobil i fizički je napao jedne prilike o čemi smo obavijestili policiju. On je izjavio da je sedam godina zaljubljen u moju kćerku. Prije dvije sedmice kćerki sam napravio svadbu s novim momkom. Čim je to bilo počele su prijetnje. Oni su me sinoć nazvali u 21:15 sati i prijetili, nije prošlo pola minute kada su se našli pred vratima - ispričao je Halilović.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo danas je također saopćeno da su zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Nasilničko ponašanje /član 362. stav 2. KZ FBiH/ lišeni slobode S.K., rođen 1977. godine, A.K., rođen 2004. godine i A.K., rođen 1999. godine, svi nastanjeni u Sarajevu.